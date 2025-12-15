Guardiola thiết lập cột mốc mới đầy tự hào

Với việc Man.City giành chiến thắng 3-0 tại Crystal Palace vào Chủ nhật, Pep Guardiola bổ sung thêm một kỷ lục đáng tự hào khi trở thành HLV nhanh nhất đạt 150 chiến thắng tại Premier League mà đội ghi được 3 bàn thắng trở lên - Guardiola chỉ cần 358 trận, vượt qua thành tích 522 trận của Sir Alex Ferguson và 524 trận của Arsene Wenger.

Tuy nhiên, những gì Guardiola nói trong buổi họp báo sau trận là ca ngợi sự kiên cường của đội trước Crystal Palace, khi các cầu thủ của ông vượt qua được cơn bão tấn công đầu trận để giành chiến thắng. Erling Haaland ghi bàn vào cuối hiệp một, trong đó Palace tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn, giống như trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 mà Đại bàng đã thắng và khiến Guardiola không có được danh hiệu nào lần thứ 2 trong sự nghiệp. Man.City sau đó đã gặp may mắn đôi chút trước khi Phil Foden nhân đôi cách biệt 2-0 ở phút thứ 70, và Haaland ấn định chiến thắng ở những phút cuối.

Sau sự sa sút bất ngờ mùa giải trước, Guardiola cho biết đội bóng của ông “chưa sẵn sàng” để đạt đến đỉnh cao chói lọi trước đây. Nhưng ông hoan nghênh khả năng chịu đựng áp lực và tận dụng cơ hội của đội bóng, điều mà họ đã không làm được ở mùa giải trước.

“Mùa giải trước là một bài học vô cùng quý giá đối với chúng tôi”, Guardiola nói. “Đối với cá nhân tôi, đó là một bài học vô cùng quý giá. Rất nhiều điều sẽ xảy ra trong phòng thay đồ và nhiều điều bạn phải cải thiện. Họ cho tôi rất nhiều tín hiệu rằng chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng về mặt - không phải về mặt tinh thần, tôi muốn nói, về cách chúng tôi phải tiếp cận một số trận đấu nhất định, mà bởi vì họ còn trẻ, một số cầu thủ. Nhưng tất nhiên chúng tôi thực sự rất hài lòng bởi vì tôi biết Palace khó chơi như thế nào và chiến thắng 3-0 ở đây là một lời khẳng định tốt cho chúng tôi”.

Man.City sau trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường đã thu hẹp khoảng cách còn 2 điểm so với Arsenal.

Man.City sau chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 2 điểm. Guardiola bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng sự kiên cường của Man.City đôi khi trong mùa giải này là một phẩm chất mới, khi nói rằng: “Khi bạn chiến thắng trong quá khứ, bạn tin rằng quá khứ luôn hoàn hảo, luôn rực rỡ, luôn trải thảm đỏ, luôn dễ dàng… Trong số những thành tựu chúng tôi đạt được, có rất nhiều trận đấu như hôm nay và sự kiên cường là một phần trong đó… Luôn có những thời điểm bạn gặp khó khăn”.

Haaland ghi bàn thắng thứ 23 của anh trong mùa giải này, và Guardiola chia sẻ thêm: “Erling là một tiền đạo ghi bàn nhưng trong hiệp 2, cậu ấy giữ bóng rất tốt. Cậu ấy đã kiểm soát được tình hình. Cậu ấy giúp chúng tôi chơi ăn ý hơn. Trong hiệp 2, cậu ấy đã chơi xuất sắc. Với toàn đội, trong hiệp một, chúng tôi đã quá vội vàng. Chúng tôi đã nói về những khoảng trống cần tấn công nhưng chúng tôi đã không đủ kiên nhẫn. Sau đó, chúng tôi đã chơi với nhịp độ mà chúng tôi nên có”.

VIỆT TÙNG