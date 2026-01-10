Antoine Semenyo: Từ "kẻ bị ruồng bỏ" đến mũi khoan trị giá 65 triệu bảng của Pep

Từ Bristol City đến Manchester City chỉ trong ba năm – sự thăng tiến của Antoine Semenyo trong làng bóng đá đỉnh cao diễn ra với tốc độ chóng mặt. Đội bóng của Pep Guardiola đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo 26 tuổi của Bournemouth sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng 65 triệu bảng, đánh bại hàng loạt ông lớn như Manchester United, Liverpool, Spurs và Chelsea.

Đây là bước tiến mới nhất trong hành trình thần tốc của chàng trai sinh ra tại London, người khoác áo đội tuyển Ghana theo nguồn gốc của cha mình. Ít ai ngờ rằng, Semenyo từng bị Arsenal, Spurs và Millwall từ chối khi còn trẻ trước khi dạt sang một học viện ở West Country. Bristol City ký hợp đồng với anh vào năm 2017, nhưng anh phải trải qua các hợp đồng cho mượn tại Bath, Newport và Sunderland trước khi chen chân được vào đội một mùa 2020-21. Tháng 1-2023, anh chuyển tới Bournemouth với giá 10 triệu bảng – và kể từ đó, anh không ngừng tiến bộ.

Tại sao Manchester City lại khao khát Semenyo?

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng điên cuồng, 65 triệu bảng được xem là mức giá hời cho một cầu thủ chạy cánh đang bước vào độ chín của sự nghiệp tại Premier League. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Pep Guardiola và City thúc đẩy thương vụ này ngay lập tức – ngay cả khi các con số thống kê cho thấy anh không hẳn là sự nâng cấp vượt trội so với những lựa chọn hiện có ở hành lang cánh.

Semenyo tạo ra ít cơ hội mỗi 90 phút hơn Rayan Cherki hay Jeremy Doku, và tỷ lệ rê dắt thành công của anh chỉ tốt hơn Savinho trong số các cầu thủ chạy cánh thuần túy của City. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng mới là thứ gây ấn tượng mạnh. Semenyo đang đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn của giải đấu với 10 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo. Anh sở hữu độ chính xác trong các pha dứt điểm lên tới 55%, cao thứ hai trong số những cầu thủ ghi từ 5 bàn trở lên tại Premier League. 22 lần in dấu giày vào bàn thắng trong năm dương lịch cũng là kỷ lục chưa từng có của một cầu thủ Bournemouth.

Một chiều không gian mới cho Etihad

Lối chơi của Semenyo mang lại một màu sắc khác biệt cho Man City – đội bóng đang chững lại trong cuộc đua với Arsenal sau ba trận hòa liên tiếp. Thuận cả hai chân, Semenyo là cầu thủ dứt điểm cực kỳ chủ động; chỉ có Erling Haaland và Jean-Phillipe Mateta thực hiện nhiều cú sút hơn anh mùa này. Với 76 lần nỗ lực rê dắt, anh đứng thứ tư tại giải đấu về chỉ số này.

Cựu thủ môn Rob Green nhận định: "Anh ấy có thể đột phá trực diện về phía trước, khác với Doku thường có xu hướng quấy phá rồi trả ngược. Semenyo mang lại thứ gì đó khác biệt mà Pep đang tìm kiếm." Ngoài ra, việc Ghana không vượt qua vòng loại AFCON giúp Man City trút bỏ được nỗi lo mất người giữa mùa giải. Pep Guardiola vốn đã là một "fan cứng" của Semenyo từ trước khi thương vụ nổ ra: "Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, phi thường, phi thường. Năng lượng, sự tự tin và khả năng di chuyển thật không thể tin nổi. Cậu ấy không bao giờ ngừng chạy, tấn công vào khoảng trống quá tốt và khi có bóng, bạn luôn cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra."

Phân tích: Semenyo đến, Savinho hay Bobb sẽ ra đi?

Sự xuất hiện của Semenyo ở hành lang cánh phải đặt ra dấu hỏi lớn cho tương lai của Savinho hoặc Oscar Bobb. Có thể một trong hai sẽ phải rời đi để nhường chỗ cho bản hợp đồng mới. Tottenham từng đàm phán về Savinho vào mùa hè nhưng không thành, và rất có thể họ sẽ quay lại thử vận may một lần nữa.

Về mặt chiến thuật, Semenyo hoàn toàn phù hợp với phong cách mới của Pep. Mùa này, City có xu hướng tấn công chuyển trạng thái nhanh hơn, tận dụng tốc độ của Haaland, Foden và Doku. Hệ quả là số bàn thắng từ các pha phản công nhanh của họ mùa này đã nhiều hơn cả hai mùa trước cộng lại. Lối đá trực diện của Bournemouth giúp Semenyo dễ dàng thích nghi với một City đang muốn đa dạng hóa nguồn bàn thắng, thay vì quá phụ thuộc vào con số 20 bàn của Haaland. Sự góp mặt của Semenyo cũng cho phép Foden được giải phóng khỏi hành lang cánh để quay lại khu vực trung tâm – nơi Pep tin rằng anh nguy hiểm nhất.

Nếu City muốn lật đổ Arsenal, việc bổ sung những "họng súng" chất lượng sau lưng Haaland như Semenyo chính là bước đi đầy toan tính và thực dụng nhất của Pep trong kỳ chuyển nhượng này.

