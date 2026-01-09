Arsenal bị Liverpool cầm chân ngay tại Emirates

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu lên thành 8 điểm sau khi bị Liverpool cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà vào thứ Năm. Dù các đối thủ Man.City và Aston Villa đều hòa ở vòng đấu này nhưng khoảng cách vẫn đang duy trì là 6 điểm.

Liverpool đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Gây thất vọng với phần lớn chiến dịch bảo vệ chức vô địch mùa này, Liverpool đã trình diễn một màn trình diễn ấn tượng trong cơn mưa tầm tã tại sân Emirates, từ đó chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Arsenal tại giải đấu. Cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất của cả 2 đội là khi hậu vệ phải Conor Bradley của Liverpool tâng bóng qua đầu thủ môn David Raya sau một pha phối hợp không ăn ý giữa thủ môn Arsenal và trung vệ William Saliba, nhưng bóng lại bật ra từ xà ngang.

Arsenal chỉ có 9 cú sút trong cả trận đấu - con số thấp nhất trên sân nhà trong 4 năm - và trông có vẻ rời rạc một cách bất thường, dẫn đến sự thất vọng của các cổ động viên chủ nhà trong hiệp hai. Tuy nhiên, họ vẫn có nhiều lý do để vui mừng. Arsenal kết thúc vòng đấu này giống như cách họ bắt đầu - với khoảng cách 6 điểm so với cả Man.City ở vị trí thứ 2 và Aston Villa ở vị trí thứ 3. Với 17 trận đấu còn lại, Arsenal vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004.

“Chúng tôi có những thời điểm có lợi thế về vị trí để thực sự gây khó khăn cho họ, nhưng khi tiến vào những khu vực đó, chúng tôi lại thiếu chất lượng để chọn ra các cầu thủ cần thiết”, HLV Mikel Arteta của Arsenal nhận xét về màn trình diễn của đội. “Chúng tôi vừa trải qua một lịch thi đấu rất khắc nghiệtvới 6 trận đấu mà chúng tôi đã chơi trong giai đoạn Giáng sinh, và chúng tôi đã vượt qua giai đoạn đó với một vị thế rất mạnh”.

Conor Bradley (trái) của Liverpool là trung tâm của 2 tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu.

Liverpool vẫn giữ vị trí thứ 4 và kéo dài chuỗi trận bất bại lên 10 trận. Nhà đương kim vô địch thiếu đi sự bùng nổ trên hàng công khi thiếu vắng 2 tiền đạo Alexander Isak và Hugo Ekitike do chấn thương, cùng với việc Mohamed Salah vắng mặt cùng đội tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi, nhưng về mặt phòng ngự, họ đã siết chặt hàng thủ và thống trị khu vực giữa sân trong hiệp hai. “Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng xuất sắc”, tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool nói. “Nhưng hôm nay chúng tôi đã một lần nữa chứng tỏ lý do tại sao chúng tôi trở thành nhà vô địch mùa trước. Đây là một bước tiến khác sau những tuần gần đây”.

Một điểm tiêu cực lớn đối với Liverpool là việc Bradley, người thường xuyên gặp chấn thương, phải rời sân bằng cáng trong thời gian bù giờ hiệp 2 với vấn đề ở cẳng chân sau khi tiếp đất không đúng cách trong một pha phá bóng. Trong khi Bradley đang quằn quại đau đớn gần đường biên, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Gabriel Martinelli của Arsenal tỏ ra rất bực bội, tiến đến chỗ Bradley và thả bóng xuống người đồng nghiệp rồi đẩy hậu vệ này ra khỏi sân. Hành động này đã dẫn đến một số xô xát giữa các cầu thủ, và Martinelli đã bị phạt thẻ vàng.

Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ của đội tuyển Anh và Man.United, Gary Neville gọi hành vi của Martinelli là “hoàn toàn đáng xấu hổ”. Sau trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool nói về chấn thương của Bradley, cũng như sự không hài lòng với hành vi của Martinelli: “Hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với Conor Bradley. Tôi nghĩ nếu một cầu thủ của chúng tôi nằm trên sân, mọi người có thể đã biết rằng có điều gì đó không ổn với cầu thủ đó. Tôi nghĩ bạn có thể thấy điều này. Tôi không muốn thấy một trong những cầu thủ của mình bị đẩy ra khỏi sân nếu cậu ấy có thể bị chấn thương nặng như vậy, điều mà chúng ta vẫn chưa biết”.

VIỆT TÙNG