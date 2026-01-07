Chủ tịch Strasbourg bị kêu gọi từ chức sau khi HLV Liam Rosenior chuyển sang Chelsea

HLV Liam Rosenior và Chủ tịch Strasbourg Marc Keller. Ảnh: Getty Images

Liên đoàn Cổ động viên RC Strasbourg đã đưa ra một tuyên bố gay gắt sau sự ra đi của HLV trưởng Strasbourg, Liam Rosenior, chuyển đến Chelsea vào hôm qua. Nhà cầm quân 41 tuổi được Chelsea chiêu mộ giữa mùa giải 2025/26 để thay thế Enzo Maresca, khiến câu lạc bộ Ligue 1 thuộc sở hữu của BlueCo tạm thời không có huấn luyện viên trưởng. Gary O'Neil, hiện đang tự do, dự kiến ​​sẽ thay thế Rosenior trên băng ghế chỉ đạo tại Stade de la Meinau.

“Việc chia tay Liam Rosenior đánh dấu một bước tiến đáng xấu hổ nữa trong quá trình Le Racing rơi vào thế phụ thuộc hoàn toàn bởi Chelsea.” - thông cáo báo chí từ Liên đoàn Cổ động viên Strasbourg. Đây là một hội cổ động viên lớn và có thâm niên tại đội bóng vùng Alsace. Tuyên bố thậm chí còn nói rằng tương lai của bóng đá cấp câu lạc bộ Pháp đang bị đe dọa do hậu quả của mô hình đa đội bóng mà Strasbourg dưới trướng BlueCo, và kể cả những đội bóng khác tại Ligue 1.

“Mỗi một sự thay đổi lập trường của Marc Keller, mỗi phút ông ta ở lại câu lạc bộ, đều là một sự xúc phạm đến công sức to lớn đã bỏ ra trước năm 2023. Đã đến lúc ông ta phải ra đi. Ngay bây giờ.” - Những người hâm mộ Strasbourg yêu cầu chủ tịch Marc Keller từ chức sau sự thất vọng liên quan đến HLV Liam Rosenior. Kiến trúc sư cho thành công hai năm qua của đội bóng đã chuyển sang Chelsea và để lại những khoảng trống đầy mông lung tại Strasbourg cho người kế nhiệm.

Không thể phủ nhận sự thay đổi tích cực của Strasbourg kể từ khi thuộc hệ thống BlueCo, họ trở thành nơi ươm mầm những tài năng trẻ như Andrey Santos mùa trước và năm nay là những Mike Penders hay Joaquin Panichelli. Nhưng với một tương lai được định sẵn chỉ là nơi trung chuyển cầu thủ như vậy, lẽ dĩ nhiên Strasbourg khó có thể vươn tầm cao hơn, dù cho họ thoát khỏi cảnh quanh năm tránh xuống hạng. Điều đó tạo ra tranh cãi to lớn nơi những cổ động viên của đội bóng áo xanh, những người yêu thích giá trị cũ của Strasbourg và mong đội bóng yêu thích của mình có thể trở nên lớn lao hơn là một thứ họ tự gọi là "công cụ" như hiện nay với giới chủ. Khi mà họ sẽ dễ dàng mất đi HLV trưởng và những cầu thủ tốt nhất, sự ổn định không thể có nếu người thay thế không có chất lượng tương xứng.

Tin liên quan Người hâm mộ Strasbourg phản đối HLV Liam Rosenior chuyển sang Chelsea

QUANG ANH