Liam Rosenior: “Dẫn dắt Chelsea là cơ hội mà tôi không thể bỏ lỡ”

Liam Rosenior tuyên bố trở thành HLV mới của Chelsea trong buổi họp báo vào thứ Ba.

Rosenior đã dành cả ngày thứ Hai để đàm phán với ban lãnh đạo Chelsea sau khi bay đến thủ đô nước Anh vào Chủ nhật để thảo luận về khả năng ông tiếp quản vị trí của Enzo Maresca, người vừa mới rời đi hôm thứ Năm. Phát biểu tại buổi họp báo mới nhất vào thứ Ba, nhà cầm quân người Anh xác nhận ông sắp tiếp quản vị trí HLV trưởng của Chelsea và rời khỏi vị trí hiện tại ở Strasbourg.

“Hôm thứ Bảy, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Điều đã xảy ra kể từ đó là tôi đã được phép nói chuyện với một trong những CLB lớn nhất thế giới”, Rosenior chia sẻ. “Giờ đây, vào ngày hôm nay, có vẻ như tôi sẽ trở thành HLV tiếp theo của CLB bóng đá đó. Cơ hội này đối với tôi là điều mà tôi không thể từ chối trong cuộc đời mình lúc này. Họ có một đội hình tuyệt vời, một lượng người hâm mộ tuyệt vời và họ là nhà vô địch Club World Cup. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng, tôi đã đạt được thỏa thuận miệng với Chelsea. Mọi thứ đã được thống nhất, có lẽ sẽ hoàn tất trong vài giờ tới. Tôi ở đây vì tôi quan tâm đến CLB này và tôi nghĩ điều quan trọng là phải trả lời các câu hỏi của các bạn trước khi tôi bước sang giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp”.

Trận đấu đầu tiên của nhà cầm quân 41 tuổi trên cương vị HLV trưởng Chelsea nhiều khả năng sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới tại Charlton trong khuôn khổ FA Cup, trong khi HLV tạm quyền Calum MacFarlane vẫn sẽ dẫn dắt Chelsea trong trận derby Tây London gặp Fulham tại vòng 21 Ngoại hạng Anh vào thứ Tư. Chelsea đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

HLV tạm quyền Calum MacFarlane dự kiến vẫn sẽ dẫn dắt Chelsea trong trận gặp Fulham vào thứ Tư.

Rosenior gia nhập The Blues chỉ với 3 năm kinh nghiệm huấn luyện. Sau thời gian ngắn tạm quyền tại Derby County vào năm 2022, Rosenior dẫn dắt Hull City trước khi chuyển đến Strasbourg vào năm 2024. Rosenior đã xây dựng danh tiếng của mình sau khi gặt hái được một số thành công với một đội hình trẻ tại Strasbourg, dẫn dắt họ giành vị trí thứ 7 tại Ligue 1 mùa giải vừa qua vào vòng loại trực tiếp của Europa Conference League với tư cách đội dẫn đầu vòng bảng phân hạng. Hiện tại, Strasbourg cũng đang đứng thứ 7 tại Ligue 1 ở mùa giải mới.

Rosenior chia sẻ thêm: “Cảm xúc lẫn lộn. Trước hết, tôi rất hào hứng về tương lai, tôi không thể nói dối, cả đời tôi đã nỗ lực để trở thành một HLV. Được trao cơ hội dẫn dắt một CLB bóng đá đẳng cấp thế giới là điều tôi luôn mơ ước. Tôi đang xúc động, đây là ngày cuối cùng tôi thức dậy với tư cách là HLV của Strasbourg. Đây là bóng đá, bạn tạo dựng mối quan hệ với mọi người. Có rất nhiều kỷ niệm và những người tốt mà tôi sắp phải chia tay. Tôi rất hào hứng nhưng cũng thực sự biết ơn tất cả những gì đã xảy ra ở đây”.

VIỆT TÙNG