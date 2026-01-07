Bournemouth xác nhận Semenyo sẽ chơi trận cuối vào thứ Tư

HLV Andoni Iraola cho biết Antoine Semenyo chuẩn bị chơi trận đấu cuối cùng cho Bournemouth.

Man.City đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với Antoine Semenyo từ Bournemouth sau khi cho biết họ sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng. Các nguồn tin nói với ESPN rằng Semenyo, người sẽ bước sang tuổi 26 vào thứ Tư, dự kiến ​​sẽ kiểm tra y tế với Man.City ngay sau trận đấu với Tottenham. Trong khi Iraola khẳng định chưa có gì được thỏa thuận về tương lai của tuyển thủ Ghana, người đã có một mùa giải nổi bật cho đến nay, nhưng ông phải chấp nhận thực tế.

“Antoine sẽ chơi vào ngày mai, đúng vậy! Tôi có thể đưa ra ý kiến ​​của mình, dựa trên kinh nghiệm, nhưng chưa có gì được ký kết với Antoine Semenyo cả”, Iraola nói trong một cuộc họp báo. “Với cá nhân tôi, sau tất cả những ồn ào, tôi nghĩ đây có thể là trận đấu cuối cùng, nhưng tôi không thể đảm bảo điều đó. Tôi hiểu thị trường, tôi hiểu những ồn ào nhưng hiện tại chưa có gì được thỏa thuận, chưa có gì được ký kết, vì vậy đối với tôi, cậu ấy vẫn là cầu thủ của chúng tôi và tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục. Nhưng theo hiểu biết của tôi, vì tôi đã từng tham gia thị trường chuyển nhượng với CLB này và những CLB khác, có khả năng đây là trận đấu cuối cùng của cậu ấy”.

Tuyển thủ 25 tuổi người Ghana đã tỏa sáng rực rỡ ở Premier League mùa này, ghi được 9 bàn thắng - chỉ kém đồng đội tương lai Erling Haaland (19) của Man.City và Igor Thiago (14) của Brentford. Semenyo được kỳ vọng sẽ là sự tăng cường quan trọng đối với Man.City, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng đang tìm cách thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch.

Nhưng ngược lại, sự ra đi của Semenyo sẽ là tổn thất to lớn với Bournemouth, đội hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 20 trận đấu. Vì cùng lúc đó, HLV Iraola cũng mất tiền đạo Justin Kluivert sau ca phẫu thuật đầu gối trái, chấn thương gặp phải trong trận thua Arsenal hôm thứ Bảy, và cầu thủ 26 tuổi người Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian chưa xác định.

PHI SƠN