Nuno Santo 'ngạc nhiên và buồn' khi thấy Amorim bị Man United sa thải

HLV trưởng West Ham, Nuno Espirito Santo cho biết ông "ngạc nhiên và buồn" khi thấy Ruben Amorim bị Manchester United sa thải.

HLV Ruben Amorim (trái) và Nuno Santo (West Ham)

Amorim bị cách chức HLV trưởng của Man United vào thứ Hai sau chỉ 14 tháng tại vị ở Old Trafford. Vị trí của HLV 40 tuổi này đã bị đe dọa sau khi ông tỏ vẻ chỉ trích ban lãnh đạo Quỷ đỏ sau trận hòa 1-1 trên sân Leeds United hôm Chủ nhật, một kết quả nằm trong chuỗi phong độ không ổn định gần đây.

Man Utd hiện đang lên kế hoạch thuê một HLV tạm quyền cho đến cuối mùa giải, với cựu tiền vệ Darren Fletcher - người đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau cho CLB - sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này.

Bản thân Nuno cũng đang chịu áp lực với tư cách là HLV của West Ham sau khi chật vật trong việc xoay chuyển tình thế của CLB kể từ khi ông đến vào tháng Chín. Nhưng ông thất vọng khi thấy người đồng hương của mình bị sa thải, khi Amorim trở thành HLV thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh mất vị trí kể từ khi mùa giải bắt đầu, Nuno là người đầu tiên trong số đó khi bị Nottingham Forest sa thải vào đầu mùa giải.

"Giống như mọi người, tôi rất ngạc nhiên và buồn", Nuno nói khi được hỏi về phản ứng của mình trước tin tức này. "Cậu ấy là người Bồ Đào Nha giống như tôi. Cậu ấy là một HLV trẻ, nhưng đó là thực tế - tôi nghĩ chúng ta đều nhận thức được rằng đây là cách ngành công nghiệp này hoạt động".

Người ta cũng hỏi Nuno liệu ông có dành lời khuyên nào cho Amorim, ông nói thêm: "Vượt qua khó khăn là điều bạn phải làm. Hãy trở về nhà, thiết lập lại và chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Những thăng trầm - đó là cuộc sống".

Một loạt các cái tên nổi tiếng đã được liên hệ với vị trí HLV của Manchester United, bao gồm cả HLV Oliver Glasner của Crystal Palace và cựu HLV Chelsea, Enzo Maresca. Cựu HLV Barcelona, ​​Xavi và cựu HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate cũng nằm trong danh sách ứng cử viên.

Man United sẽ làm khách trên sân Burnley tại Premier League vào thứ Tư, trong khi Nuno đang chuẩn bị cho West Ham một trận đấu quan trọng trên sân nhà gặp CLB cũ và đối thủ cạnh tranh trụ hạng Forest một ngày trước đó.

Amorim đã dẫn dắt Man United trong 63 trận đấu trên mọi đấu trường, thắng 24, hòa 18 và thua 21. Ông phụ trách sáu tháng cuối cùng của mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử của Man United năm 2024-25, khi họ đạt vị trí thấp nhất (hạng 15), có số điểm thấp nhất (42) và ghi ít bàn thắng nhất (44) trong bất kỳ mùa giải nào của giải đấu.

Mặc dù Amorim đã cải thiện vận mệnh của Man United mùa này - ông ra đi khi CLB chỉ kém đội xếp thứ tư Liverpool ba điểm trên bảng xếp hạng. Họ đã thể hiện phong độ không ổn định, đặc biệt là tại Old Trafford, khi Man United bị đội bóng yếu Wolves cầm hòa trong trận đấu sân nhà cuối cùng của huấn luyện viên này trên cương vị HLV trưởng.

Man United cũng bị loại một cách nhục nhã khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng Hai Grimsby Town hồi đầu mùa giải. Amorim chỉ giành được 15 chiến thắng trong 47 trận đấu tại Premier League trên cương vị HLV trưởng, khiến ông có tỷ lệ thắng thấp nhất (32%) so với bất kỳ HLV nào khác của United tại giải đấu này.

HOÀNG HÀ