Amorim chỉ trích ban lãnh đạo Man.United: “Hãy làm tròn nhiệm vụ của mình”

HLV Ruben Amorim đã gây nên những nghi ngờ lớn hơn về tương lai của mình tại sân Old Trafford khi nói rằng ông muốn trở thành “một nhà quản lý chứ không phải một HLV đơn thuần”, và yêu cầu bộ phận tuyển trạch và Giám đốc thể thao của Man.United “hãy làm tròn nhiệm vụ của họ”.

Amorim, người được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Man.United từ Sporting Lisbon vào tháng 11-2024, với hợp đồng đến tháng 6-2027, đã bày tỏ sự thất vọng của mình vào thứ Sáu về viễn cảnh không có bản hợp đồng mới nào được bổ sung vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Và khi được các phóng viên hỏi để làm rõ những bình luận đó sau trận hòa 1-1 với Leeds United tại Elland Road hôm Chủ nhật, Amorim thậm chí ám chỉ một cuộc cạnh tranh quyền lực với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, khi đòi hỏi quyền kiểm soát lớn hơn tại Old Trafford - như một ‘manager’, trong bóng đá là người chịu trách nhiệm tổng thể việc điều hành, không chỉ huấn luyện cầu thủ mà còn bao gồm quản lý nhân sự, tài chính, chiến lược, chuyển nhượng và xây dựng văn hóa đội bóng.

Amorim nói: “Tôi đến đây để làm một manager của của Man.United, chứ không phải HLV của Man.United, điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tên tôi không phải là Thomas Tuchel, không phải Antonio Conte, cũng không phải Jose Mourinho, nhưng tôi là manager của Man.United. Và điều này sẽ kéo dài 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi sẽ làm công việc của mình và mọi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, Giám đốc thể thao, đều cần làm tốt công việc của họ”.

Amorim đã trải qua một thời gian khó khăn kể từ khi tiếp quản Old Trafford. Ông đã xin lỗi người hâm mộ vào cuối mùa giải trước vì những gì ông mô tả là một chiến dịch “thảm họa” khi Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng - thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Ông cũng chứng kiến ​​những kỷ lục không mong muốn của CLB, bao gồm số trận thua nhiều nhất trong một mùa giải Premier League, và tổng điểm thấp nhất.

Hôm Chủ nhật, Amorim nhiều lần nhắc đến việc hợp đồng của ông kết thúc vào năm 2027: “Tôi sẽ làm việc của mình trong 18 tháng và sau đó chúng ta sẽ xem xét. Đó là quan điểm của tôi. Tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi. Và điều đó sẽ kết thúc trong 18 tháng, sau đó mọi người sẽ tiếp tục con đường riêng của mình. Đó là thỏa thuận. Hiện tại, công việc của tôi là một nhà quản lý đội bóng, không chỉ là làm HLV”.

Trước đây, Amorim đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của các cựu cầu thủ Man.United hiện đang làm việc trong giới truyền thông, bao gồm những người thường xuyên đưa ra chỉ trích như Gary Neville hay Paul Scholes. Và trong một phát biểu khác, Amorim nhấn mạnh: “Nếu mọi người không thể chịu đựng được những người như Gary Neville, hay những người sẵn sàng chỉ trích mọi thứ, chúng ta cần phải thay đổi CLB”.

LINH SƠN