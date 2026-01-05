Man.City choáng váng bởi bàn gỡ hòa muộn của Chelsea

Enzo Fernandez ghi bàn ở phút 90+4 giúp Chelsea hòa 1-1 trên sân Man.City.

Sau sự ra đi bất ngờ của HLV Enzo Maresca, HLV đội trẻ Calum McFarlane đã đảm nhiệm vị trí tạm quyền trong trận đấu tại Etihad hôm Chủ nhật. Và ông đã nhanh chóng tạo ấn tượng với một kết quả có thể mang tính quyết định trong cuộc đua giành chức vô địch. Man.City dẫn trước ở phút 42 nhờ bàn thắng của Tijjani Reijnders, người thể hiện kỹ thuật tốt trước khi tung cú sút chân trái mạnh mẽ đánh bại thủ môn Filip Jorgensen của Chelsea ở góc gần. Man.City có cơ hội nới rộng tỷ số nhưng đã phải trả giá vì không tận dụng được, khi Fernandez có mặt ở cột xa để gỡ hòa. “Một tuần khó khăn đối với chúng tôi, một thời điểm khó khăn, nhưng đó là một phần của cuộc sống cầu thủ bóng đá”, Fernandez nói với Sky Sports. “Hôm nay chúng tôi đã sẵn sàng 100%”.

Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Man.City sau khi bị Sunderland cầm hòa hồi đầu tuần. Kết quả khiến họ dù lấy lại vị trí thứ 2 từ Aston Villa nhưng chỉ còn hơn về hiệu số, và hiện đang kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal - đội đã đánh bại Bournemouth 3-2 vào thứ Bảy. Sau trận, HLV Guardiola cho biết ông “lo ngại” sau khi một số hậu vệ bị chấn thương. Josko Gvardiol và Ruben Dias đều phải rời sân trong hiệp 2, Nico O'Reilly cũng có vẻ như bị đau gân kheo vào cuối trận.

Guardiola cũng đang thiếu vắng John Stones, người chỉ đá chính một trận ở giải đấu kể từ tháng 8, trong khi Nathan Ake cũng gặp vấn đề về thể lực. “Tất nhiên là tôi lo ngại”, Guardiola nói. “Các bạn đã thấy băng ghế dự bị hôm nay chưa? Bốn cầu thủ từ học viện và giờ chúng tôi sẽ có thêm nhiều người nữa. Chúng tôi không đủ cầu thủ. Chúng tôi đang gặp rất nhiều vấn đề về chấn thương. John Stones sẽ vắng mặt không biết bao nhiêu tháng nữa. Ruben giờ cũng sẽ vắng mặt, Josko cũng vậy. Nathan, chúng ta đều biết cậu ấy không thể thi đấu thường xuyên. Đó là tình hình hiện tại. Hãy giữ vững tinh thần và chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Tinh thần vẫn còn đó và sẽ luôn hiện hữu”.

Man.City không thể bảo vệ bàn thắng của Tijjani Reijnders khiến suy giảm thêm hy vọng vô địch.

Sau khi mất cả Gvardiol và Dias, hàng thủ chắp vá của Man.City đã để thủng lưới ở phút 94. Sau trận đấu, Guardiola thừa nhận ông đặc biệt lo lắng về Gvardiol sau khi hậu vệ người Croatia cần sự trợ giúp từ Reece James của Chelsea và một thành viên trong đội ngũ y tế của Man.City khi anh phải gắng sức rời sân. “Chúng ta sẽ xem vào ngày mai, tình hình có vẻ không khả quan lắm”, Guardiola nói. “Cậu ấy và Ruben, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi chưa nói chuyện với bác sĩ, nhưng nếu Ruben phải rời sân thì đó là vì cậu ấy cảm thấy có vấn đề gì đó”.

Ở các diễn biến khác. Igor Thiago đã lập hat-trick trong chiến thắng 4-2 của Brentford trước Everton. Tiền đạo người Brazil đã ghi được 14 bàn thắng ở giải đấu mùa này, chỉ đứng sau Erling Haaland của Man.City.

Newcastle đánh bại Crystal Palace 2-0 để vươn lên vị trí thứ 9. Trong khi Tottenham tiếp tục sa sút khi bị từ chối chiến thắng trên sân nhà trước Sunderland, khi Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa ở phút 80, đưa trận đấu về kết quả hòa 1-1.

VIỆT TÙNG