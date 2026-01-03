Guardiola phủ nhận tin đồn liên hệ với Enzo Maresca

HLV Pep Guardiola đã nhắc lại mong muốn tiếp tục dẫn dắt Man.City giữa những tin đồn mới nhất xoay quanh Enzo Maresca. Vào tháng trước, vị HLV huyền thoại người Tây Ban Nha cho biết ông dự định hoàn thành hợp đồng tại sân Etihad, kéo dài đến mùa hè 2027.

Từng xuất hiện những đồn đoán rằng Man.City đã nhắm đến Maresca, người từng là trợ lý của Guardiola, như một người kế nhiệm tiềm năng nếu ông này quyết định từ chức tại Chelsea vào mùa hè này. Và vào ngày đầu năm mới, khi Maresca chia tay đội chủ sân Stamford Bridge một cách đầy kịch tính, và các nguồn tin nói với ESPN rằng Chelsea tin rằng Maresca đã có các cuộc thảo luận với Man.City trong 2 tháng qua.

Tuy nhiên, Man.City tiếp tục phủ nhận việc có vị trí trống để đàm phán. Trong khi Guardiola, người sẽ kỷ niệm 10 năm ngày nhậm chức trong năm nay, cho biết: “Điều duy nhất tôi có thể nói là Chelsea, theo quan điểm của tôi, đã mất đi một HLV, một con người tuyệt vời. Nhưng đây là quyết định từ ban lãnh đạo Chelsea, vì vậy tôi không có gì để nói. Trong bóng đá? Ngạc nhiên ư? Không. Điều này chỉ khẳng định tôi may mắn như thế nào khi ở CLB này. Man.City của tôi thật phi thường”.

HLV kỳ cựu 54 tuổi của Man.City nói thêm: “Tôi có hợp đồng. Tôi đã nói điều này hàng nghìn triệu lần rồi. Tôi đã ở đây 10 năm, một ngày nào đó tôi sẽ ra đi nhưng tôi vẫn còn hợp đồng. Tôi hạnh phúc. Tôi muốn chiến đấu cùng đội của mình. Ban lãnh đạo tôn trọng tôi, điều đó đã được chứng minh mùa giải trước với những gì đã xảy ra ở CLB này - chúng tôi không thắng một trận nào trong 2, 3 tháng. Họ đã ủng hộ tôi. Tôi còn một năm hợp đồng nữa. Tôi thích ở đây, vì vậy chúng ta sẽ xem, các bạn sẽ thấy”.

Chelsea thực tế là đối thủ tiếp theo của Man.City khi CLB tây London hành quân đến sân Etihad vào Chủ nhật. Chelsea cho biết hôm thứ Sáu rằng HLV trưởng đội U21 Calum McFarlane sẽ tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu với Man.City. Guardiola thừa nhận hiện ông không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra: “Chúng tôi không nói nhiều nếu không biết đối thủ sẽ như thế nào vì chúng tôi không biết HLV nào sẽ ngồi đó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nên không lo lắng. Hãy nghĩ về bản thân mình, những gì bạn phải làm. Điều đó sẽ giúp chúng ta trong 2 trận đấu khó khăn như gặp Chelsea và Brighton”.

Man.City đang cạnh tranh chức vô địch, họ hy vọng sẽ trở lại mạch chiến thắng sau khi đánh mất 2 điểm trong trận hòa 0-0 đầy kịch tính trước Sunderland vào ngày đầu năm mới. Kết quả này khiến họ kém 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal ở giai đoạn giữa mùa giải. Một điểm tích cực từ trận đấu là sự trở lại thi đấu trong hiệp 2 của Rodri, cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn. Đây chỉ là lần ra sân thứ 2 của tiền vệ ngôi sao người Tây Ban Nha kể từ ngày 5-10, sau chấn thương gân kheo khiến quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng trở nên phức tạp hơn.

Guardiola nói: “Cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu. Cậu ấy đã chứng minh trong 45 phút ở vị trí của mình rằng cậu ấy là người giỏi nhất. Khi họ gặp khó khăn trong hiệp một, với sự trở lại của Rodri, họ đã chơi tốt hơn nhiều. Một năm rưỡi không có cậu ấy, chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Hy vọng Rodri có thể giữ được thể trạng tốt vì cậu ấy giúp chúng tôi trở thành một đội bóng mạnh hơn”.

