Leeds United ‘sợ điều tồi tệ nhất' khi đối đầu Liverpool

Hugo Ekitike (phải, Liverpool) ghi bàn trong trận hòa Leeds 3-3

Leeds hành quân đến Merseyside vào ngày đầu năm mới, với mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên 6 trận. Trận đấu thứ 2 trong chuỗi trận đó là trận hòa 3-3 với The Reds tại Elland Road, trong đó Leeds đã hai lần gỡ hòa để giành được 1 điểm trên sân nhà.

Liverpool sẽ thiếu vắng Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ quốc tế và Alexander Isak bị chấn thương, nhưng Farke tin rằng hàng công của The Reds có đủ chất lượng để đối phó với những sự vắng mặt đó.

Khi được hỏi liệu đây có phải là thời điểm tốt để đối đầu với Liverpool hay không, Farke nói "Không, tôi không nghĩ vậy. Bởi vì khi tôi nhìn vào đội hình và những người đang chơi ở các vị trí tấn công, bạn có thể lo sợ điều tồi tệ nhất. Họ có Hugo Ekitike. Tôi cũng biết cậu ấy từ Đức và đó là một khởi đầu ấn tượng tại Liverpool, đang có phong độ cực kỳ cao. Florian Wirtz là một cầu thủ có tiềm năng đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ chỉ riêng cậu ấy thôi đã có giá trị hơn toàn bộ số tiền chúng tôi đã chi cho các bản hợp đồng trong cả mùa hè. Chúng ta không cần phải nói về tất cả các lựa chọn khác trên hàng công. Đôi khi, việc không có quá nhiều lựa chọn và quá nhiều cạnh tranh lại có lợi cho sự tự tin của các cầu thủ tấn công”.

Liverpool thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ trận hòa với Leeds hồi đầu tháng 12, trong khi họ bất bại trong 7 trận gần nhất. Đội bóng của Arne Slot hiện đang đứng thứ 4 tại Premier League, và có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với Aston Villa ở vị trí thứ 3 nếu thắng Leeds.

Tuy nhiên, hậu vệ cánh Conor Bradley tỏ ra thận trọng với nhiệm vụ trước mắt, đặc biệt là sau trận hòa đầy kịch tính tại Elland Road. “Leeds là một đội bóng thực sự mạnh – chúng tôi đã nhận ra điều đó vài tuần trước khi đến Elland Road,” Bradley nói với trang web của CLB. “Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi thực sự rất mong chờ nó. Gần đây chúng tôi đã có một số kết quả rất tốt, nhưng tôi nghĩ màn trình diễn chắc chắn vẫn có thể tốt hơn nữa. Đó là điều chúng tôi phải nỗ lực thực hiện, và hy vọng chúng tôi có thể làm được điều đó trong các trận đấu sắp tới”.

Trrong khi đó, cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp từng cảnh báo Arne Slot về mối nguy hiểm mang tên Calvert-Lewin, người gia nhập Leeds hồi mùa hè và bất ngờ tỏa sáng khi ghi bàn trong 6 trận tiếp gần đây. Klopp luônđánh giá cao tiền đạo 28 tuổi và ngạc nhiên khi thấy người ta bỏ quên anh trên băng dự bị: “Nếu bạn không thể sử dụng Calvert-Lewin trong gần cả mùa giải, đó là một tổn thất lớn. Cậu ấy chắc chắn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh”.

Đã lâu rồi Calvert-Lewin không còn được dư luận đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh, nhưng với những phẩm chất vốn có, tiền đạo Leeds có thể gây bất ngờ cho Liverpool như từng làm được ở trận lượt đi.

HOÀNG HÀ