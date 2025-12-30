HLV Enzo Maresca không thể giải thích tại sao Chelsea liên tục đánh mất lợi thế dẫn trước ở Ngoại hạng Anh nhưng thừa nhận đó là một vấn đề họ phải giải quyết nếu muốn duy trì mục tiêu lọt vào top 4.

Maresca không thể giải thích tại sao Chelsea liên tục bị lội ngược dòng

Trận thua Aston Villa 1-2 hôm thứ Bảy là lần thứ ba trong mùa giải này The Blues để thua tại Stamford Bridge sau khi đã dẫn trước. Ollie Watkins ghi hai bàn trong 30 phút cuối trận, khiến các học trò của Maresca phải tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội sau khi Joao Pedro giúp họ dẫn trước trong hiệp 1.

Vào tháng 9, Brighton đã có màn lội ngược dòng với ba bàn thắng muộn trong chiến thắng 3-1 sau khi Trevoh Chalobah bị đuổi khỏi sân. Tháng 10, Sunderland ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng, giúp họ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Trận hòa 1-1 với Arsenal hồi tháng 11, trong đó Chelsea vươn lên dẫn trước dù chỉ còn 10 người trước khi để thủng lưới bàn gỡ hòa, càng làm tăng thêm sự thất vọng của họ. Mùa này, đội bóng đã đánh mất 11 điểm từ những trận đấu có lợi thế trên sân nhà.

Những điểm số bị đánh mất đó tạo nên khoảng cách giữa Chelsea, đội đang đứng thứ 5 và đội nhí bảng Manchester City. "Vấn đề chỉ là hiểu được lý do tại sao," HLV Maresca nói khi chuẩn bị tiếp đón Bournemouth tại phía tây London vào thứ Ba. "Khi điều gì đó cứ tiếp diễn, nó không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta cần hiểu tại sao. Cho dù chúng ta thắng, hòa hay thua, khi để thủng lưới, chúng ta mất đi một chút kiểm soát".

HLV người Italy nhìn lại trận đấu với Villa: "Trong một giờ đồng hồ, chúng ta có thể rút ra nhiều điều tích cực. Không nhiều đội tạo ra nhiều cơ hội như vậy trước Villa. Trong hiệp một, họ không có bàn thắng kỳ vọng, họ không tạo ra bất cứ cơ hội nào. Tôi đã xem trận đấu với Arsenal (khi Villa thắng 2-1 tại Villa Park) và những trận họ đã thắng, và họ luôn tạo ra cơ hội. Thành thật mà nói, trận đấu đó không phản ánh khoảng cách 10 điểm giữa chúng tôi và Aston Villa".

Thói quen đánh mất điểm của Chelsea càng khiến người hâm mộ CLB phía tây London thêm bực bội bởi vì đội bóng của họ đã đánh bại gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona 3-0 tại Champions League và nhà vô địch Premier League Liverpool. Những thất bại này đã dập tắt hy vọng cạnh tranh chức vô địch, khi Chelsea đang kém đội đầu bảng Premier League và đối thủ cùng thủ đô Arsenal 13 điểm. "Chúng ta cần hiểu cách quản lý tốt hơn khi để thủng lưới," Maresca nói.

HOÀNG HÀ