Pep Guardiola: Rút ngắn khoảng cách với Arsenal là sự xao lãng, không phải động lực

Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ Manchester City của mình tập trung vào màn trình diễn và không để bị phân tâm bởi cơ hội rút ngắn khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League.

Marco Silva (Fulham) và Pep Guardiola (Manchester City)

Với việc Arsenal không thi đấu cho đến thứ Năm, khi họ đối đầu với Brentford tại sân vận động Gtech Community, Manchester City biết rằng một chiến thắng trước Fulham vào thứ Tư sẽ giúp họ chỉ còn cách đội đầu bảng 3 điểm.

Có vẻ như hy vọng vô địch của Man City đã bị giáng một đòn chí mạng vào Chủ nhật, khi cú sút phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai giúp Liverpool dẫn trước 1-0 ở những phút cuối trận tại Anfield. Tuy nhiên, Bernardo Silva và Erling Haaland đã ghi bàn để lật ngược tình thế, và Szoboszlai sau đó bị đuổi khỏi sân vì cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng - một quyết định cũng đồng nghĩa với việc Rayan Cherki bị từ chối một bàn thắng đáng nhớ từ phần sân nhà, nếu được công nhận sẽ nâng tỷ số lên 3-1.

Siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Arsenal là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, với tỷ lệ 90,5%, nhưng chiến thắng ngược dòng của Man City trên sân Anfield đã nâng hy vọng của họ lên 8,2%.

Tuy nhiên, Guardiola chỉ quan tâm đến trận đấu tiếp theo của Man City, ông nói: "Tôi hiểu cảm giác tuyệt vời như thế nào – dù là 9 điểm hay 3 điểm – nhưng những điều kiểu này không đồng nghĩa với việc giành chức vô địch hay lọt vào những vòng đấu cuối để tranh giành chức vô địch.

“Trong vài tuần gần đây, mỗi lần tôi đi phỏng vấn nhanh trước trận đấu, các phóng viên luôn hỏi: Nếu bạn thua, bạn sẽ mất tất cả, và bạn sẽ biến mất khỏi trái đất, hoặc những điều tương tự như vậy. Điều tôi cần nói là chúng tôi phải làm gì để đánh bại Fulham, phải làm gì để chơi tốt hơn và tiến gần hơn đến việc lặp lại hiệp 1 ở Anfield, chứ không phải hiệp 2. Lý do tại sao, trong hiệp 2, chúng tôi vẫn sa sút phong độ? Không phải 3, 4, 5 hay 6 điểm, bởi vì nếu không chơi tốt, chúng tôi sẽ không thắng, có thể là trước Fulham, hoặc có thể là trước Newcastle hoặc có thể là trong trận đấu tiếp theo tại Leeds".

Nhưng trọng tâm chính của Guardiola là trận đấu với Fulham, đội mà họ đã đánh bại 5-4 trong trận lượt đi hồi tháng 12 tại Craven Cottage. City đã thắng 19 trận liên tiếp gần nhất gặp Fulham trên mọi đấu trường, chuỗi trận thắng dài nhất mà bất kỳ đội nào từng có trước một đội khác trong lịch sử bóng đá Anh. Trong khi đó, 16 chiến thắng liên tiếp của họ trước Fulham tại Premier League cũng là chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất mà bất kỳ đội nào từng có trước một đội khác trong lịch sử giải đấu Anh.

Guardiola nói: "Fulham ngày càng mạnh hơn qua mỗi mùa giải, với những pha di chuyển. Với những chiến thuật và chất lượng mà họ có, sự điềm tĩnh trong lối chơi và tốc độ của họ. Về phòng ngự và tấn công, họ thực sự rất giỏi. Marco là một trong những HLV hàng đầu mà tôi từng đối đầu. Anh ấy là một nhà cầm quân giỏi và có tiềm năng trở thành một trong những HLV hàng đầu trong vài năm tới"

Nói về chuỗi trận tệ hại của Fulham trước City, HLV Marco Silva nói: "Điều đó rất tệ. Không chỉ đối với Fulham, mà còn đối với bản thân tôi nữa. Đó chắc chắn là một kỷ lục tồi tệ - sự thật đã được chứng minh." "Nhưng mỗi lần ra sân, đó lại là một cơ hội để bạn thay đổi mọi thứ, đơn giản vậy thôi. Khi sự thật đã quá rõ ràng, bạn không thể nói gì khác được.

"Được rồi, tôi có thể nói về những điều cụ thể và những khoảnh khắc trong các trận đấu, tôi có thể nói về khoảng thời gian từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ cho đến bây giờ, nhưng điều đó không cần thiết."

Và trong suốt thời gian dẫn dắt Watford, Everton và Fulham, Marco Silva đã thua cả 13 trận đấu trước Man City trên cương vị HLV Premier League, tỷ lệ thua 100% tệ nhất mà bất kỳ HLV nào từng có trước một đội bóng cụ thể.

HOÀNG HÀ