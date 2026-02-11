HLV Sunderland: “Liverpool thực sự rất mạnh và trận đấu sẽ rất quyết liệt”

HLV Regis Le Bris (Sunderland) và HLV Arne Slot (Liverpool)

Hôm Chủ nhật, Liverpool đã nhận lãnh thất bại thứ 8 trong mùa giải Premier League, khi họ để thua Manchester City 1-2 ở những phút cuối trận tại Anfield. Nhà đương kim vô địch hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém 5 điểm so với top 4, và họ chỉ thắng một trận duy nhất kể từ đầu năm 2026 (4 hòa, 2 thua).

Mặc dù Liverpool bất bại trước các đội bóng mới lên hạng trong 19 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gần nhất (14 thắng, 5 hòa), nhưng họ đã hòa với đội tân binh cả 4 trận gần nhất. Lần gần nhất họ trải qua 5 trận không thắng trước các đội bóng mới lên hạng là từ tháng 1 đến tháng 10-1981 (3 hòa, 2 thua).

Trước chuyến làm khách đến sân vận động Ánh sáng, HLV Arne Slot đã đưa ra đánh giá sơ bộ về chiến dịch 2025-26 của Liverpool. "Có thể nói đây là mùa giải khó khăn nhất mà tôi từng trải qua, khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả các mùa giải khác mà tôi dẫn dắt, chỉ toàn là những điều tích cực. Tôi không nghĩ mình từng thua hai trận liên tiếp”.

"Mùa giải này là ngoại lệ đối với tôi và cả các cầu thủ nữa. Họ không quen với việc thua nhiều hoặc hòa nhiều. Tôi cũng không quen với điều đó. Sau khi thua một trận bóng đá, việc vực dậy tinh thần của họ luôn là một thử thách lớn hơn, và sau một chiến thắng, việc nói với họ rằng chúng ta không giỏi như họ nghĩ cũng khó khăn hơn, vì vậy mùa giải này cũng khó khăn hơn đối với tôi.

"Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy những điều tốt đẹp trong đó, dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Tôi cũng xem xét mức độ tiến bộ của đội bóng. Với tư cách là HLV, chúng tôi luôn hướng đến kết quả, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ và toàn đội cũng phải tiến bộ, bởi vì nếu điều đó không xảy ra, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề lớn hơn nữa".

Mặc dù Sunderland đã để thủng lưới 6 bàn trong hai trận sân khách gần nhất, nhưng họ lại gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Mèo đen bất bại trong cả 12 trận sân nhà tại Premier League mùa này (7 thắng, 5 hòa). Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất của một đội bóng mới lên hạng kể từ đầu mùa giải đấu đỉnh cao nước Anh (1977-78), khi Nottingham Forest bất bại trong cả 21 trận trên đường giành chức vô địch.

HLV Regis Le Bris của Sunderland cho biết: "Đây là một cơ hội tốt nữa để giành trọn 3 điểm. Chúng tôi biết đối thủ có trình độ cao. Điều quan trọng là chúng tôi phải dũng cảm, quyết tâm và tận dụng năng lượng từ khán giả để tạo ra và duy trì đà thắng lợi. Cho đến nay, chúng tôi đã chơi rất tốt trên sân nhà, nhưng thử thách tiếp theo luôn là khó khăn nhất. Liverpool thực sự rất mạnh và sẽ rất quyết liệt. Chúng tôi biết rằng mình đã xây dựng được nền tảng vững chắc, nhưng đó luôn là sự khởi đầu lại. Việc vực dậy sau trận đấu trước sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng".

HOÀNG HÀ