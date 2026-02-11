Thomas Frank “tin chắc” sẽ tiếp tục cầm quân đối đầu Arsenal

HLV trưởng của Tottenham, Thomas Frank cho biết ông tin chắc mình sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận derby Bắc London với Arsenal, bất chấp việc người hâm mộ Spurs kêu gọi sa thải ông sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Newcastle hôm thứ Ba.

Frank đã phải chịu đựng những tiếng hô “ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” cùng với việc người hâm mộ hô vang tên cựu HLV Mauricio Pochettino, khi Spurs phải nhận thất bại thứ 11 tại Premier League mùa này. Mặc dù Archie Gray đã gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Malick Thiaw ở phút bù giờ hiệp một, nhưng Jacob Ramsey đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 68, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Newcastle.

Áp lực đang đè nặng lên Frank, khi đội bóng của ông vẫn chưa thắng được trận nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, dù đã tiến vào vòng 16 đội Champions League. Chiến thắng gần nhất của Spurs tại giải Ngoại hạng Anh là vào ngày 28-12. Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16, chỉ hơn khu vực xuống hạng 5 điểm. Spurs đã bị la ó khi rời sân cả hiệp 2 và sau khi trận đấu kết thúc.

Do bị loại sớm khỏi FA Cup, Spurs hiện phải chờ 12 ngày cho đến trận đấu tiếp theo, trận đấu với đối thủ truyền kiếp và là đội đầu bảng Arsenal. Khi được hỏi liệu ông có còn tại vị trong trận đấu với Arsenal hay không, Frank nói: “Vâng, tôi tin chắc mình sẽ vẫn tại vị. Tôi hiểu câu hỏi, thật dễ dàng để đổ lỗi cho tôi nhưng không bao giờ chỉ có HLV trưởng, hay chủ sở hữu, hay ban giám đốc, hay cầu thủ, hay nhân viên, mà là tất cả mọi người. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta có thể xây dựng một điều gì đó bền vững. Tất nhiên hiện tại chúng ta không ở vị trí hàng đầu. Mọi người đều biết vị trí của chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần làm gì tốt hơn. Và đó là điều chúng tôi đang nỗ lực hết sức”.

Hiện tại, Spurs có 10 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, ngoài ra đội trưởng Cristian Romero còn phải thụ án treo giò 4 trận sau khi nhận thẻ đỏ thứ 2 trong mùa giải ở trận thua trước Man.United cuối tuần trước. Họ cũng mất Wilson Odobert vì chấn thương đầu gối trong hiệp một trận đấu với Newcastle, và Frank nhấn mạnh tình hình chấn thương nên được xem xét như một yếu tố giảm nhẹ đáng kể khi xét đến phong độ hiện tại của họ.

Spurs chỉ thắng 2 trong 17 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, giành được 12 điểm trong khoảng thời gian đó. “Tôi chắc chắn 1000% rằng tôi là người phù hợp để dẫn dắt Tottenham”, ông nói thêm. “Tôi cũng chắc chắn 1000% rằng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta lại rơi vào tình huống như thế này với 11, 12 chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải và những gì chúng ta đã phải đối mặt. Tôi biết khi bạn cần xây dựng một điều gì đó và bạn cần vượt qua những khó khăn, bạn cần thể hiện sự kiên cường phi thường”.

“Tôi nghĩ rằng công bằng mà nói, đã có một vài người ngồi trước tôi ở đây, không chỉ cho Tottenham mà còn cho nhiều CLB khác, đã mất bình tĩnh nhiều lần. Tôi nghĩ bạn cần giữ bình tĩnh, tiếp tục, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục làm điều đúng đắn, đảm bảo chúng ta đoàn kết vì chúng ta chỉ có thể vượt qua điều này cùng nhau. Và đó là ban lãnh đạo, đó là các nhà lãnh đạo, các cầu thủ, nhân viên, đó là tôi, đó là người hâm mộ. Chúng ta chỉ có thể vượt qua điều này cùng nhau”.

Chiến thắng của Newcastle đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của họ tại giải đấu.

PHI SƠN