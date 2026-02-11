Vòng 26 – Siêu máy tính dự đoán: Khó có bất ngờ ở cuộc đua vô địch

Ngoại hạng Anh mùa 2025-26 tiếp tục mang đến những bất ngờ lớn ở vòng 26, diễn ra từ rạng sáng thứ Tư đến thứ Năm. Cuộc đua vô địch nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Man City thắng muộn Liverpool ở vòng trước, rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm. Man United dưới thời Michael Carrick thắng 4 trận liên tiếp, thu hẹp khoảng cách với Aston Villa trong top 4.

Dự đoán nhanh

- Manchester City là lựa chọn tự tin nhất (67.5% thắng) trước Fulham.

- Arsenal là đội khách dễ thắng nhất (55.6% trước Brentford).

- Liverpool cũng mạnh khi làm khách Sunderland (52.3%).

- Hai trận cân bằng: Tottenham vs Newcastle (hòa 26.7%) và Everton vs Bournemouth (hòa 26.7%).

Thứ Tư 11-2 (Giờ Việt Nam)

Chelsea tiếp Leeds United tại Stamford Bridge – trận cầu quan trọng cho đà thăng tiến của The Blues. Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea thắng 4 trận liên tiếp Ngoại hạng Anh, và Opta cho họ 66.2% cơ hội thắng, cao nhất vòng này cho đội chủ nhà. Rosenior từng thất bại trước Leeds ở các vai trò trước, nhưng Chelsea bất bại 7 trận sân nhà gần nhất gặp Leeds, thắng 6 trận cuối. Leeds chỉ có tỷ lệ thắng 15.4%, dù họ hạ Chelsea 3-1 lượt đi. Leeds chưa thắng trận giữa tuần ở hạng cao nhất trong 7 lần gần nhất, và họ đang cần điểm để trụ hạng sau chiến thắng Forest.

Everton vs Bournemouth tại Goodison Park. Everton đang có chuỗi 5 trận thắng, Opta cho họ 43.3% cơ hội thắng so với Bournemouth 30%, hòa 26.7%. Everton chỉ kiếm 8 điểm từ 8 trận sân nhà gần nhất, nhưng họ thắng 8/17 trận sân nhà gặp Bournemouth. Bournemouth thua 6/8 trận sân khách gặp Everton, dù thắng 3-2 mùa trước tại đây. Bournemouth chỉ kiếm 7 điểm từ 17 trận Merseyside (gặp Everton và Liverpool). Everton dưới David Moyes cần thắng để chen chân top nửa bảng, cạnh tranh với các ông lớn như Newcastle.

Tottenham tiếp Newcastle là cuộc đối đầu giữa hai đội tranh suất châu Âu. Opta cho Spurs 40.7% thắng, Newcastle 32.6%, hòa 26.7%. Tottenham sa sút năm 2026 (bất bại 7 trận: hòa 4, thua 3), thua 5/7 trận gần nhất gặp Newcastle. Newcastle thắng 2/15 trận sân khách gần đây. Lịch sử 61 lần gặp chưa từng 0-0. Tottenham dưới Thomas Frank cần điểm để thoát khủng hoảng, trong khi Newcastle của Eddie Howe muốn bứt phá top 6, nơi họ cạnh tranh với Brentford và Chelsea.

West Ham vs Man United tại London Stadium. Man United được Opta đánh giá 47% thắng, West Ham 28.6%. Man United thắng 4 trận dưới Carrick, nhưng thua 4/6 trận gần nhất gặp West Ham, bao gồm 3 trận sân khách liên tiếp. Trong khi đó, West Ham thắng 4/20 trận sân nhà gần đây. Đây là bài kiểm tra cho Carrick, khi Man United nhắm suất Champions League.

Thứ Năm 12-2

Aston Villa tiếp Brighton tại Villa Park – trận quan trọng cho cuộc đua vô địch của Villa. Opta cho Villa 58.1% thắng, Brighton 20.1%. Villa chỉ thắng 1/5 trận gần nhất, họ cố gắng tránh thua 3 trận sân nhà liên tiếp sau khi đã thắng 8 trận trước đó. Brighton bất bại 5 trận (hòa 3, thua 2), thắng 1/6 trận sân khách gặp Villa. Villa dưới Unai Emery cần thắng để thu hẹp khoảng cách 7 điểm với Arsenal, đặc biệt khi họ đang cạnh tranh top 3 với Man City.

Manchester City tiếp Fulham tại Etihad, một trận dễ dàng cho chủ nhà. Opta cho City 67.5% thắng – cao nhất vòng – Fulham chỉ 14.6%. Man City thắng 19 trận liên tiếp gặp Fulham (kỷ lục Anh). Fulham thua 8 trận sân khách gần nhất gặp Man City với tổng tỷ số số 4-25. Dù vậy, Fulham thắng 3/4 trận Ngoại hạng Anh tại Etihad. Man City dưới Pep Guardiola cần thắng để duy trì áp lực lên Arsenal, sau chiến thắng muộn Liverpool. Erling Haaland và đồng đội sẽ tận dụng hàng thủ chắc (chưa thủng lưới hiệp một năm 2026) để bứt phá.

Liverpool làm khách Sunderland tại Stadium of Light. Opta cho Liverpool 52.3% thắng, Sunderland 24.7%. Liverpool cần phục hồi sau thua Man City, họ bất bại 5 trận sân khách gần nhất gặp Sunderland. Tuy nhiên, Sunderland bất bại sân nhà mùa này, thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất gặp Liverpool (bao gồm 2 trận cuối).

Thứ Sáu 13-2

Arsenal làm khách Brentford tại Gtech Community Stadium ở trận muộn nhất vòng. Opta cho Arsenal 55.6% thắng – cao nhất cho đội khách – Brentford 22.3%, hòa 22.1%. Arsenal đã thắng 3 trận sân khách gần nhất gặp Brentford với tổng tỷ số 7-1. Brentford thắng Arsenal đầu tiên Ngoại hạng Anh (2-0 năm 2021), nhưng sau đó không thắng 8 trận sau (hòa 2, thua 6). Brentford thua 1/8 trận sân nhà gần nhất. Arsenal dưới Mikel Arteta cần thắng để duy trì khoảng cách, đặc biệt sau khi lọt chung kết EFL Cup. Đây là cơ hội để Arsenal khẳng định vị thế ông lớn.

HỒ VIỆT