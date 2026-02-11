Sesko ghi bàn muộn giúp Man.United hòa 1-1 tại West Ham

Chuỗi trận thắng của Man.United không thể tiếp tục kéo dài. Nhưng bàn gỡ hòa muộn kịch tính của Benjamin Sesko đã giúp Quỷ đỏ giành được trận hòa 1-1 trên sân West Ham tại Ngoại hạng Anh vào thứ Ba, và tiếp tục duy trì đà bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Bàn thắng muộn của Benjamin Sesko giúp Man.United hòa 1-1 trên sân West Ham.

Sau 4 trận thắng liên tiếp, Man.United bị dẫn trước sau bàn thắng của Tomas Soucek ngay đầu hiệp 2. Nhưng Carrick, người từng tham gia vào rất nhiều màn lội ngược dòng nổi tiếng khi còn là cầu thủ của Quỷ đỏ, cũng đang dần quen với những màn lội ngược dòng ngoạn mục trên cương vị HLV. Sau những chiến thắng muộn màng trước Arsenal và Fulham, ông lại chứng kiến ​​đội bóng của mình giành được một điểm nhờ bàn thắng của cầu thủ dự bị Sesko ở phút thứ 90+6 tại sân vận động London.

Tuyển thủ Slovenia đã có một pha chạm bóng dứt điểm tuyệt vời đưa bóng vào sát cột dọc, khiến các cổ động viên chủ nhà choáng váng, và giúp Carrick duy trì chuỗi trận bất bại. “Chính những lúc bạn không hoàn toàn ở phong độ tốt nhất, bạn lại tìm ra cách để vượt qua”, Carrick chia sẻ. “Tôi dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi ghi được bàn thắng muộn màng lúc chúng tôi cần. Đó là một phẩm chất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chấp nhận điểm số này và tiếp tục tiến lên”.

Tuy nhiên, Carrick thất vọng vì Man.United thiếu sắc bén trong trận hòa West Ham: “Tôi nghĩ chúng tôi hơi thất vọng và chắc chắn chúng tôi đã không thi đấu tốt nhất. Có những lúc như thế, bạn cần tìm cách vượt qua và tiếp tục tiến lên. Tôi hơi thất vọng về điều đó. Đây là một trận đấu khó khăn và chúng tôi không có sự sắc bén cần thiết để tìm ra câu trả lời. Với vị trí hiện tại và thời gian ngắn ngủi cùng nhau thi đấu, cuối cùng chúng tôi phải chấp nhận một điểm. Chúng tôi sẽ rút ra những điều tích cực từ đó”.

Man.United tiếp tục duy trì đà bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Bàn thắng thứ 5 của Sesko trong 6 trận gần đây cho thấy sự tiến bộ của anh sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải đầu tiên tại Man.United sau khi chuyển đến từ Leipzig. “Pha dứt điểm tuyệt vời. Cậu ấy lại làm được điều đó. Điều này rất quan trọng. Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy. Một bàn thắng quan trọng nữa và một bước tiến tốt”, Carrick nhấn mạnh.

Man.United giữ vững vị trí thứ 4, vượt qua Chelsea - đội cũng đánh mất điểm trong trận hòa 2-2 với Leeds United. Điều này khiến cuộc đua giành vé dự Champions League có thể trở nên gay cấn hơn nếu Liverpool thắng Sunderland vào thứ Tư. Liverpool đang đứng thứ 6, kém Chelsea 5 điểm và kém Man.United 6 điểm. Bốn đội đứng đầu được đảm bảo suất dự Champions League, nhưng Premier League có thể sẽ được trao thêm một suất nhờ màn trình diễn của các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu mùa này.

VIỆT TÙNG