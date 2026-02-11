Chờ Man United thắng 5 trận liên tiếp mới cắt tóc

494 ngày không cắt tóc. Một lời thề điên rồ, một biểu tượng hài hước, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu kỳ lạ cho hành trình khốn khổ của Manchester United. Từ tháng 10-2024, một CĐV có tên Frank Ilett tuyên bố sẽ không đụng kéo cho đến khi đội bóng của anh thắng năm trận liên tiếp. Và giờ đây, chỉ còn một chiến thắng nữa – chuyến làm khách West Ham – để mái tóc dài đến vai ấy trở thành dấu mốc của một kỷ nguyên mới.

Khi Ilett đưa ra lời thề, Manchester United là định nghĩa của sự bất ổn. Cuối triều đại Erik ten Hag, toàn bộ giai đoạn Ruben Amorim – không HLV nào đưa đội đến quá ba chiến thắng liên tiếp. Mỗi lần hy vọng lóe lên, nó lại bị dập tắt bởi một trận thua vô duyên hoặc màn trình diễn nhạt nhòa.

Trong lúc đó, mái tóc của Ilett cứ dài ra – và cùng với nó là số người theo dõi anh trên mạng xã hội. Câu chuyện “người đàn ông không cắt tóc cho đến khi Man United biết thắng liên tục” trở thành biểu tượng hài hước cho nỗi khổ đến mức tuyệt vọng của người hâm mộ Quỷ đỏ.

Rồi đến tháng 1-2026, Michael Carrick bước vào ghế nóng – tạm quyền, không áp lực danh hiệu, chỉ với nhiệm vụ “ổn định đội bóng”. Nhưng giống như mái tóc kia, mọi thứ bắt đầu thay đổi âm thầm. Ba trận đầu tiên, Man United hạ Man City, Arsenal, Fulham, rồi tiếp tục nghiền nát Tottenham. Bốn trận thắng liên tiếp – và mái tóc của Ilett chỉ còn cách cắt kéo đúng một vòng đấu.

Carrick, khi được hỏi về “lời thề tóc dài”, chỉ cười: “Tôi sẽ không đưa chuyện đó vào bài phát biểu đội bóng đâu”. Câu nói nhẹ tênh nhưng phản ánh đúng tinh thần của ông – bình thản, kiên định, tránh xa sự ồn ào. Có lẽ, sau những năm tháng “máy sấy tóc” của Sir Alex Ferguson, Carrick chọn con đường ngược lại: kiểm soát và điềm tĩnh.

Bỏ qua chuyện mái tóc của Ilett, nếu Man United đánh bại West Ham, họ sẽ có chuỗi 5 trận thắng đầu tiên sau 723 ngày. Lần gần nhất điều đó xảy ra là tháng 2-2024 – với những cái tên giờ đã rời xa Old Trafford. Gần hai năm qua, Man United chưa bao giờ giữ được nhịp thắng lâu hơn bốn trận.

Con số 494 ngày kể từ lần cắt tóc cuối cùng của Ilett chỉ là phần nổi của tảng băng: đó là 494 ngày của bất định, của những dự án đổ vỡ, của việc đi tìm lại bản sắc. So với các đội khác, khoảng cách ấy đáng báo động. Chỉ có sáu CLB ở Premier League đang chịu chuỗi “khát thắng 5 trận liên tiếp” lâu hơn Man United – trong đó Brentford dẫn đầu, với quãng thời gian 2.036 ngày chưa từng thắng 5 trận liền. Nhưng với Man United, mỗi thống kê như vậy đều mang tính biểu tượng, vì họ không được phép sống trong vùng tầm thường.

West Ham, đối thủ tiếp theo, đang ở nhóm cuối bảng nhưng đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Nghĩa là chuỗi thắng của Man United có thể đứt bất cứ lúc nào. Và khi đó, mái tóc của Frank Ilett sẽ tiếp tục trở thành tấm gương phản chiếu cho một đội bóng vẫn chưa học được cách duy trì chiến thắng. Nhưng cũng có thể, nếu họ thắng, mái tóc ấy sẽ được cắt – và toàn bộ câu chuyện sẽ khép lại bằng một hành động mang tính giải thoát. Ilett hứa sẽ hiến tóc cho quỹ từ thiện, biến hành trình đợi chờ của mình thành điều ý nghĩa hơn một trò đùa mạng xã hội.

Dù kết quả tại London ra sao, câu chuyện của Frank Ilett vẫn sẽ sống tiếp: như minh chứng rằng trong bóng đá, đôi khi niềm tin nhỏ bé nhất – một mái tóc, một lời hứa – cũng có thể phản chiếu cả hành trình phục hưng của một đế chế.

LONG KHANG