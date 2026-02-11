Chelsea đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc

Chelsea đã để mất lợi thế dẫn trước 2 bàn trên sân nhà và hòa 2-2 với Leeds United.

Chelsea đã kiểm soát trận đấu khá tốt sau khi Joao Pedro ghi bàn trong hiệp một và Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp 2, giúp họ nắm quyền kiểm soát trận đấu trước 30 phút cuối. Nhưng khi tưởng chừng HLV Rosenior đã tiến gần hơn đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, họ đã bị choáng váng bởi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút từ Leeds đang có phong độ cao, khi Lukas Nmecha thực hiện thành công quả phạt đền và cầu thủ dự bị Noah Okafor đã gỡ hòa 2-2 ở phút 73.

Rõ ràng HLV Rosenior không thể hài lòng với một điểm. Nhà cầm quân này cho rằng pha chạm tay không được trọng tài công nhận đã ảnh hưởng tiêu cực đến các cầu thủ của ông. Chính bàn thắng gỡ hòa của Okafor đã khiến Rosenior phản đối, viện dẫn một pha “chạm tay” được cho là của Jayden Bogle trong tình huống lộn xộn trước khi Okafor dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. “Anh ta đã chạm tay vào bóng”, Rosenior nói. “Anh ta dùng tay chơi bóng, điều đó ảnh hưởng đến các cầu thủ của tôi ngay lúc đó, họ nghĩ đó là lỗi chạm tay, chúng tôi mất tập trung, không phá bóng ra, và họ ghi bàn”.

“Rồi trong 25 phút sau đó, họ liên tục tấn công, chúng tôi phải đảm bảo kiểm soát tốt từng khoảnh khắc và chơi chuyên nghiệp”, Rosenior đánh giá thêm. “Sẽ luôn có những lúc trong trận đấu bạn không chơi tốt, nhưng điều nực cười đối với chúng tôi là họ đã ghi được 2 bàn thắng trong vòng 6 phút, trong khi 90 phút còn lại của trận đấu, chúng tôi là đội đã chơi tốt hơn hẳn”.

HLV Liam Rosenior lần đầu tiên đánh mất điểm kể từ khi tiếp quản Stamford Bridge.

Sự áp đảo của Chelsea trong trận đấu thể hiện rõ ở chỗ Leeds không có cú sút nào trúng đích cho đến khi được hưởng quả phạt đền trong hiệp 2, nhiều người trên khán đài Stamford Bridge không thể tin vào mắt mình khi lợi thế dẫn trước 2 bàn bị đánh mất. “Thực sự, tôi không nhớ Leeds có cú sút hay khoảnh khắc nào đáng chú ý trong trận đấu trước bàn thắng của Nmecha”, Rosenior nói thêm. “Một số khía cạnh trong lối chơi bóng đá của chúng tôi: từ kiểm soát bóng, pressing, đến năng lượng, đều đúng như những gì tôi mong muốn, và điều đó càng khiến việc để mất trận đấu trở nên khó chấp nhận hơn”.

“Tôi đã rất thất vọng sau bàn thua thứ 2 về một vài điều mà tôi sẽ chỉ ra cho các cầu thủ để giải thích tại sao thế trận lại thay đổi. Đó là vấn đề của cả đội. Nếu chúng ta có thể tập trung và duy trì sự tập trung trong 90 phút, đội bóng này có tiềm năng đáng kinh ngạc, điều mà các bạn đã thấy trong khoảng 90% thời gian trận đấu hôm nay. Sau một tháng dẫn dắt, tôi cảm thấy mình đã biết những gì chúng ta cần phải cải thiện. Vấn đề là làm sao để có đủ thời gian để thực hiện điều đó”.

