Semenyo vẫn sẽ cùng Bournemouth đối đầu Arsenal

Man.City đang tiến rất gần đến thỏa thuận cuối cùng để ký hợp đồng với Antoine Semenyo từ Bournemouth. Theo báo cáo mới nhất, thỏa thuận đã đạt được giữa ngôi sao người Ghana và Citizens, hiện chỉ còn chờ 2 CLB chốt lại các điều khoản.

Antoine Semenyo được cho đã chơi trận cuối cùng Bournemouth khi hòa 2-2 tại Chelsea.

HLV Pep Guardiola được cho là rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo cánh Semenyo vào tháng Giêng, với điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo này sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Liverpool được cho cũng có liên hệ với cầu thủ 25 tuổi này, nhưng họ đang xếp sau Man.City trong cuộc đua. Nhà báo chuyên về chuyển nhượng Florian Plettenberg cho biết, cầu thủ này đã đạt được thỏa thuận với phía đội bóng của Guardiola. Hiện các chi tiết cuối cùng về điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng của Semenyo đang được thảo luận giữa Man.City và Bournemouth.

Semenyo đã ra sân trong trận Bournemouth cầm hòa 2-2 tại Chelsea hôm thứ Ba, và trước khi rời sân, anh dường như đã nói lời tạm biệt với người hâm mộ đến cổ vũ. Tuy nhiên, HLV trưởng Andoni Iraola của Bournemouth tự tin rằng anh sẽ ra sân trong trận đấu với Arsenal vào thứ Bảy. “Đây không phải là trận đấu cuối cùng của cậu ấy ở đây với chúng tôi”, Iraola nói sau trận đấu. “Tôi không thể nói chắc chắn 100% nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ ra sân vào cuối tuần. Cậu ấy có thể cần phải hồi phục, chúng tôi đã chơi 2 trận đấu khó khăn trong 3 ngày. Chúng tôi sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà, và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, một trận đấu đầy thử thách với đội đầu bảng. Chắc chắn cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi”.

Man.City sẽ đối đầu với Sunderland vào thứ Năm tại Premier League, và đó cũng là ngày mở cửa kỳ chuyển nhượng mùa đông. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của Guardiola thu hẹp cách biệt còn 2 điểm và tiếp tục gia tăng áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch. Và tất nhiên, nếu sau đó họ sớm hoàn thành thỏa thuận với tân binh đầu tiên của mùa đông là Semenyo thì đây không chỉ thêm một động lực mới, mà còn giúp cải thiện rất nhiều trong cách chơi tấn công của Man.City.

Phong độ gần đây của những cầu thủ như Rayan Cherki và Phil Foden rất xuất sắc, trong khi những cầu thủ khác như Bernardo Silva cũng đã đóng góp vào hàng công. Tuy nhiên, cả 3 đều phát huy tốt nhất trong không gian hẹp, và vẫn còn những dấu hỏi về khả năng tận dụng tối đa các cơ hội phản công. Semenyo tỏa sáng khi được chuyền bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối phương, với tốc độ và thể lực vượt trội mà không cầu thủ nào hiện đang chơi cho đội chủ sân Etihad có thể sánh kịp. Ngoài ra, khi một số người hâm mộ lo ngại rằng CLB đang quá phụ thuộc vào Erling Haaland, thì tốc độ và thể lực của Semenyo có thể biến anh thành một lựa chọn cho vị trí tiền đạo cắm dự bị.

VIỆT TÙNG