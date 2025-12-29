Sự hồi sinh của Man.City bắt đầu từ FIFA Club World Cup

Pep Guardiola cho biết tham vọng vô địch của Man.City được hình thành từ FIFA Club World Cup.

Man.City đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal và Aston Villa trong cuộc đua vô địch Premier League, họ đã có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp với kết quả 2-1 trước Nottingham Forest vào thứ Bảy. Đây là một sự thay đổi lớn nếu nhìn lại những gì mà đội bóng của Guardiola trải qua vào năm ngoái, khi họ hoàn toàn ở dưới tiêu chuẩn của một đội vừa tạo nên chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp chưa từng có.

Trước đó trong mùa hè, Man.City bất ngờ bị loại ở vòng 16 FIFA Club World Cup bởi đại diện châu Á, Al Hilal. Tuy nhiên, HLV Guardiola lại mô tả giải đấu mùa hè là rất quan trọng để thay đổi. “Năng lượng, tất cả tràn đầy năng lượng. Chúng tôi đã đánh mất nó mùa trước”, ông giải thích. “Chúng tôi bắt đầu tập luyện tốt hơn, thi đấu tốt hơn. Chúng tôi cần năng lượng và sau đó bạn có một môi trường tốt. Khi chúng tôi bị loại bởi Al Hilal, điều quan trọng không phải là chúng tôi không thắng mà là chúng tôi đã chơi quá tốt ở đó”.

Guardiola nói thêm rằng ông rất buồn khi phải sớm kết thúc trại huấn luyện mà Man.City đã có ở Florida trong thời gian diễn ra Club World Cup vì các buổi tập rất tốt, và ông thấy sự cạnh tranh tuyệt vời giữa các thành viên trong đội. “Nơi chúng tôi ở, Boca Raton, ngay trước bãi biển. Mọi người đều vui vẻ”, Guardiola nói. “Chúng tôi đã ăn tối rất nhiều, nói chuyện rất nhiều về những gì chúng ta phải làm ở mùa giải tới. Chúng tôi muốn kéo dài điều đó, chỉ để tận hưởng nó. Tiếc rằng nó phải kết thúc sớm”.

Guardiola cũng được thúc đẩy từ các trợ lý mới như Pep Lijnders (giữa) và Kolo Toure

“Nhưng khi chúng tôi quay lại sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi bắt đầu nói về điều gì đó đã thay đổi. Chúng tôi cảm nhận được nó”, Guardiola nói thêm. “Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thắng, mà là bạn có thể nhận ra được sức mạnh của đội. Giờ thì đã là 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường rồi. Không dễ, nhưng chúng tôi đang cạnh tranh theo cách riêng của mình. Chắc chắn chúng tôi phải cải thiện, nhưng tư duy này đang tốt hơn”.

Guardiola cũng nhấn mạnh về vai trò của đội ngũ trợ lý hoàn toàn mới gồm Pep Lijnders, James French, Manel Estiarte và Kolo Toure, thừa nhận ông cũng đã được tiếp thêm năng lượng từ họ. “Có điều gì đó trong màn sương mù ở Manchester, bao quanh trung tâm huấn luyện của chúng tôi. Chúng tôi đã thiếu một điều gì đó”, Guardiola nói. “Đầu tiên là Pep Lijnders, James French và Kolo Toure đến. Sau đó là tôi muốn giúp đỡ những cầu thủ mới. Khi bạn có những cầu thủ cũ, bạn sẽ nghĩ ‘à, mệt rồi’. Nhưng với những cầu thủ mới, bạn sẽ nghĩ ‘à, anh chàng này thế nào?’, và cố gắng phân tích... Năng lượng đã đến từ đó”.

VIỆT TÙNG