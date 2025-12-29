Archie Gray lần đầu ghi bàn giúp Tottenham đánh bại Crystal Palace

Archie Gray ghi bàn giúp Tottenham giành chiến thắng 1-0 trên sân Crystal Palace.

Người hâm mộ Spurs đã bắt đầu quay lưng với Frank sau chuỗi 5 trận thua trong 8 trận gần đây, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 14 tại Premier League vào ngày Giáng sinh. Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy công việc của Frank đang bị đe dọa ngay lập tức, Tottenham nhận thức rõ rằng họ cần trở lại mạch chiến thắng, và cú đánh đầu ở phút 42 của Gray đã định đoạt trận đấu giữa nhà đương kim vô địch FA Cup và Europa League.

Chiến thắng này giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 11, và điều quan trọng là họ chỉ kém 4 điểm so với vị trí thứ 5 của Chelsea, trước khi Frank cùng Spurs trở lại đối đầu đội bóng cũ Brentford vào thứ Tư. Trong khi đó, HLV Oliver Glasner đã chứng kiến ​​đội bóng Crystal Palace mệt mỏi của mình thua trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League, và rơi xuống vị trí thứ 9. Nhưng HLV Glasner cố gắng nhìn nhận một cách tích cực về một năm mà Palace đã giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử với chức vô địch FA Cup hồi tháng 5: “Tôi không cảm nhận được điều đó ngay bây giờ, nhưng nếu nhìn lại toàn cảnh, năm 2025 là một năm tuyệt vời đối với Crystal Palace”.

Trong khi, HLV Frank phát biểu với Sky Sports: “Một chiến thắng rất quan trọng. Rõ ràng đây là một trận đấu mà khát khao đã chiến thắng những chi tiết nhỏ nhặt. Tôi không nghĩ chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc nhất hôm nay nhưng tôi thích cách chúng tôi kiên cường, làm việc rất chăm chỉ và rất kỷ luật trước một đội Crystal Palace rất mạnh. Chúng tôi cũng đã tạo ra đủ cơ hội và phòng ngự rất tốt. Chúng tôi chỉ để lọt một cơ hội trong tình huống mở và phần còn lại là các tình huống cố định. Làm được điều đó trong một trận đấu khó khăn và đến đây giành chiến thắng 1-0, điều đó rất quan trọng. Bạn cần phải làm điều đó trong một mùa giải Premier League dài”.

Bàn thắng đầu tiên của Archie Gray cho Tottenham cũng giúp giảm bớt áp lực cho HLV Thomas Frank.

Nhà cầm quân của Spurs cũng chia sẻ về kế hoạch tháng Giêng: “Tất nhiên kỳ chuyển nhượng sẽ mở cửa và chúng tôi sẽ tham gia thị trường để xem liệu có thể làm được gì không. Nhưng đó phải là điều mà chúng tôi nghĩ rằng có thể cải thiện rõ rệt đội bóng, nếu không thì tôi muốn chờ đợi thêm. Nhưng chúng tôi sẽ tham gia thị trường”.

Archie Gray là người hùng của Spurs khi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu, một sự nghiệp đáng kinh ngạc đã kéo dài 112 trận ở tuổi 19. Gần đây, Gray đã trở thành trụ cột dưới thời Thomas Frank, đá chính 7 trong 8 trận gần nhất của Spurs trên mọi đấu trường. “Đó là cảm giác tuyệt vời nhất”, Gray rạng rỡ nói với Sky Sports. “Bạn nỗ lực cả đời vì khoảnh khắc đó và hy vọng tôi có thể tiếp tục duy trì phong độ này”. Trong khi Frank vui mừng khi Gray ghi bàn thắng đầu tiên cho đội một: “Cậu ấy đã có những khoảnh khắc giúp đội nhà giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy đang trưởng thành rất nhiều, làm được ngày càng nhiều điều đúng đắn ở khu vực giữa sân”.

LINH SƠN