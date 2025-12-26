Manchester United và bài toán giữ sạch mành lưới trong ngày Lễ tặng quà

Manchester United đang đối diện với chính mình trong ngày Lễ Tặng quà (26-12) khi 17 trận đấu mùa này họ chỉ giữ sạch mành lưới đúng 1 lần! Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự yếu kém trong phòng ngự của họ và nó khiến trận đấu vắng Bruno Fernandes thêm nhiều hiểm họa.

Man.United gặp khó khăn khi Bruno Fernandes vắng mặt vì chấn thương.

Ngày Lễ tặng quà năm nay sẽ chứng kiến ​​một cảnh tượng khác thường khi Ngoại hạng Anh chỉ lên lịch một trận đấu duy nhất vào ngày 26-12 (7 trận diễn ra ngày 27-12 và 2 trận ngày 28-12): Manchester United tiếp đón Newcastle tại Old Trafford trong một cuộc đối đầu hứa hẹn cả kịch tính và sự soi xét.

Theo truyền thống, ngày 26-12 thường có nhiều trận đấu và không khí bóng đá lễ hội, nhưng giờ đây cuộc gặp gỡ duy nhất này lại mang nặng kỳ vọng đối với người hâm mộ vốn đã khao khát bữa tiệc Ngày Lễ tặng quà thường niên.

Manchester United bước vào trận đấu dưới ánh đèn soi rọi, khi đã để thủng lưới trong 16 trên 17 trận đấu tại Premier League mùa này. Chỉ một số ít CLB ở các giải đấu hàng đầu châu Âu giữ sạch mành lưới ít trận như vậy: Wolves chưa trận nào sạch lưới, Heidenheim cũng vậy, West Ham có một trận, Real Sociedad một, Mainz 05 một và Wolfsburg một.

Quỷ đỏ đang bị bao vây trên một bảng xếp hạng lạ lùng bởi các CLB đang vật lộn trụ hạng hoặc lảng vảng ở nửa dưới, nhưng Man United vẫn nuôi tham vọng cạnh tranh ở vị trí đầu bảng và giành một suất dự cúp châu Âu mùa giải tới. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự yếu kém như vậy, những tham vọng đó dường như ngày càng trở nên bấp bênh. Do đó, Newcastle sẽ rất muốn khai thác mọi kẽ hở trong hàng thủ của đối thủ và giành chiến thắng trong trận đấu giao hữu dịp lễ hội.

Vì sao chỉ có 1 trận đấu trong ngày 26-12

Ngày Lễ Tặng Quà (Boxing Day) vẫn là một trong những truyền thống được trân trọng nhất của bóng đá Anh, với các sân vận động chật kín khán giả và truyền hình phủ sóng toàn bộ vào ngày 26-12. Tuy nhiên, ở năm 2025, người hâm mộ sẽ nhận thấy một sự thay đổi đáng chú ý: lịch thi đấu Ngoại hạng Anh chỉ có một trận đấu vào ngày mang tính biểu tượng này — trận Manchester United gặp Newcastle.

Việc giảm mạnh số trận đấu trái ngược hoàn toàn với 4 hoặc 5 trận đấu thường diễn ra vào Ngày Lễ tặng quà và đã gây ra tranh luận trong giới hâm mộ. Premier League đã giải thích quyết định này là kết quả của hai yếu tố kết hợp: Sự quá tải do các giải đấu châu Âu mở rộng và các yêu cầu của thỏa thuận bản quyền truyền hình trong nước mới.

Trong một tuyên bố chính thức, Ngoại hạng Anh đã thừa nhận tác động của sự thay đổi: "Chúng tôi nhận thức được những hoàn cảnh đã dẫn đến việc giảm số trận đấu vào Ngày Lễ tặng quà mùa này, ảnh hưởng đến một truyền thống quan trọng của bóng đá Anh".

Do đó, lịch thi đấu dịp lễ đã được phân bổ lại thay vì bị loại bỏ. Bảy trận đấu Ngoại hạng Anh sẽ được diễn ra vào thứ Bảy, trong khi Chủ nhật sẽ có các trận đấu như Sunderland gặp Leeds và Crystal Palace gặp Tottenham.



Giải đấu đã tìm cách trấn an người hâm mộ rằng đây chỉ là ngoại lệ chứ không phải là quy chuẩn mới, đồng thời xác nhận rằng lịch thi đấu đầy đủ hơn vào ngày Lễ tặng quà dự kiến ​​sẽ trở lại vào mùa giải tới.

HOÀNG HÀ