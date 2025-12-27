Arteta kỳ vọng Havertz trở lại sẽ tiếp thêm sức mạnh hàng công

HLV Mikel Arteta xác nhận Kai Havertz sắp trở lại tập luyện trong tuần này cùng Arsenal.

Arsenal sẽ tiếp đón Brighton vào thứ Bảy, đã đăng tải một video về buổi tập của tiền đạo người Đức vào thứ Ba. Sự trở lại của Havertz là tin vui đối với HLV Arteta vào thời điểm đội đầu bảng Premier League chưa ghi được bàn thắng nào ngoài phạt đền trong 3 trận đấu gần đây nhất. Hiệu suất đáng thất vọng này xuất phát từ việc tiền đạo chủ lực của Arsenal, Viktor Gyokeres chỉ ghi được 1 bàn thắng, từ chấm phạt đền, kể từ khi trở lại sau chấn thương cơ vào tháng trước.

“Tôi nghĩ sẽ chỉ mất vài ngày, nếu không phải vài tuần. Hãy xem bước tiếp theo Havertz sẽ phản ứng như thế nào. Cậu ấy là một cầu thủ mà chúng tôi rất nhớ, một cầu thủ đưa đội bóng lên một tầm cao mới. Vì vậy, tôi thực sự rất vui khi cậu ấy sớm trở lại với đội”, Arteta nói với các phóng viên.

Đội bóng của Arteta, những người 3 lần liên tiếp về nhì tại Premier League, đã thua Aston Villa hồi đầu tháng này, trước khi giành được 2 chiến thắng chật vật trước Wolves và Everton để tiếp tục dẫn trước 2 điểm so với Man.City. Cùng với việc hàng công suy giảm sự hiệu quả, hàng phòng ngự của họ cũng suy yếu khi trung vệ chủ chốt Gabriel Magalhaes, người đã phải nghỉ thi đấu từ tháng trước do chấn thương gân kheo, vẫn chưa trở lại tập luyện. Trung vệ Cristhian Mosquera và hậu vệ phải Ben White cũng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Martin Odegaard chia sẻ về áp lực của các trận đấu trong mùa lễ hội.

Arsenal có thể ra sân tiếp đón Brighton tại Emirates vào chiều thứ Bảy ở vị trí thứ 2 Premier League nếu Man.City đánh bại Nottingham Forest trong trận đấu diễn ra vào giờ ăn trưa. Áp lực hiện đã rất lớn, trong khi lịch trình đang cực kỳ căng thẳng - Pháo thủ còn gặp Aston Villa, đội chỉ cách 3 điểm so với vị trí dẫn đầu Premier League, trước khi bước vào năm mới, và sau đó sẽ chơi 9 trận đấu nữa trên mọi đấu trường trong tháng Giêng. “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho những gì sắp tới và tận hưởng niềm vui cũng như cơ hội được thi đấu ở cấp độ này, tại đất nước này, với lịch sử mà chúng ta có ở đây”, Arteta nói.

Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard chia sẻ về áp lực của các trận đấu trong mùa lễ hội: “Chúng tôi đã tập luyện vào ngày Giáng sinh và ngày Lễ tặng quà để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Bảy này. Cá nhân tôi rất thích chơi bóng đá vào thời điểm này trong năm. Bóng đá Giáng sinh là một phần quan trọng trong truyền thống của bóng đá Anh, và đó là một giai đoạn bận rộn, nhưng cũng thực sự đặc biệt. Mọi người cũng rất thích xem các trận đấu vào dịp Giáng sinh, vì vậy hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một trận đấu đặc biệt hôm nay”.

“Chúng tôi vốn đã quen với việc thi đấu 2 trận một tuần, và vào thời điểm này trong năm, bạn không thực sự để ý đến ngày tháng, mà chỉ quan tâm đến lịch trình, và chúng tôi cảm thấy rất tốt… Hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với Brighton, và đó luôn là một trận đấu rất khó khăn. Chúng ta cần phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Chúng ta khao khát chiến đấu và biết điều gì đang bị đe dọa, vì vậy chúng ta phải cống hiến hết mình và thi đấu từ đầu đến cuối trong mỗi trận đấu”.

VIỆT TÙNG