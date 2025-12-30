Arne Slot thất vọng về chấn thương của các tân binh Liverpool

Theo HLV trưởng Arne Slot, Liverpool vẫn chưa thu được giá trị trọn vẹn từ khoản chi tiêu khổng lồ trong mùa hè vừa qua do những chấn thương mà họ phải gánh chịu.

Bản hợp đồng kỷ lục bóng đá Anh, Alexander Isak đến với Liverpool khi chưa có thể lực thi đấu tốt, gặp nhiều vấn đề nhỏ và hiện đã phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng vì gãy chân. Trung vệ Giovanni Leoni dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay trong lần ra sân đầu tiên và phải nghỉ hết mùa giải, trong khi Jeremie Frimpong chỉ đá chính 5 trong 11 trận đấu do chấn thương gân kheo dai dẳng.

Bộ 3 cầu thủ kể trên gia nhập sân Anfield với tổng giá trị gần 200 triệu bảng, chiếm gần một nửa tổng chi tiêu của CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Tôi nghĩ nhiều người đã nói rất nhiều về số tiền chúng tôi đã chi”, Slot chia sẻ. “Nhưng thật không may, không phải tất cả số tiền chúng tôi đã chi đều được sử dụng hiệu quả và điều đó liên quan đến chấn thương của các cầu thủ này”.

Mặc dù trải qua một loạt trận đấu không mấy thuyết phục, Liverpool vẫn đang có chuỗi 7 trận bất bại. Ba chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh đã giúp đoàn quân của Slot trở lại tốp 4 nhưng họ vẫn kém đội đầu bảng Arsenal đến 10 điểm. The Reds chỉ thắng sát nút 2-1 trước Wolves đang đứng cuối bảng hôm thứ Bảy sau khi để thủng lưới bàn thứ 12 từ đá phạt trong 18 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không đội nào để thủng lưới nhiều hơn và ngược lại, Liverpool chỉ ghi được 3 bàn từ đá phạt, không tính phạt đền. Hiệu số bàn thua từ tình huống cố định này là tệ nhất trong bất kỳ mùa giải Premier League nào của họ.

Trung vệ Virgil van Dijk thừa nhận điểm yếu phòng ngự đá phạt cần phải được cải thiện.

Trung vệ đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk cho biết nhà vô địch Premier League phải cải thiện thành tích phòng ngự đá phạt tệ hại nếu muốn tiếp tục đà thăng tiến. “Thực tế là chúng tôi đã để thủng lưới quá nhiều bàn thắng từ đá phạt và chúng tôi không ghi đủ bàn thắng”, Van Dijk nói. “Đó là điều chúng tôi phải cải thiện. Tôi nghĩ ít nhất 75% thời gian, hoặc thậm chí hơn, vấn đề không chỉ nằm ở pha chạm bóng đầu tiên. Chính giai đoạn thứ 2 mới là kẻ giết người. Liệu đó có phải là vấn đề tâm lý? Tôi hy vọng là không. Nếu điều đó cứ ám ảnh trong đầu bạn thì đó là vấn đề. Cá nhân tôi thì không”.

Vào thứ Năm, Liverpool sẽ đối diện một mối nguy khác khi chào đón Leeds United, đội bóng đang sở hữu tiền đạo có khả năng không chiến tốt Dominic Calvert-Lewin. Cầu thủ đầy triển vọng của đội tuyển Anh cũng đang đạt phong độ ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp khi anh đến Anfield, khi ghi bàn trong cả 6 trận Premier League gần nhất cho Leeds.

LINH SƠN