Arsenal sẽ “tích cực” trên thị trường chuyển nhượng

HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal sẵn sàng tìm kiếm các cầu thủ mới vào tháng Giêng.

Các hậu vệ Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Ben White và Cristhian Mosquera đều không thể ra sân trong trận thắng đầy căng thẳng của Arsenal trước Brighton hôm thứ Bảy, kết quả giúp họ giữ vững khoảng cách 2 điểm so với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man.City trên bảng xếp hạng. Và Arteta có thể tiếp tục thiếu cả 4 hậu vệ này trong trận đấu quan trọng tại Premier League gặp Aston Villa trên sân Emirates vào thứ Ba.

Chiều sâu đội hình của Arteta đã bị thử thách trong mùa giải này, với một số cầu thủ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài vì chấn thương. Và sau khi chi hơn 250 triệu bảng cho 8 tân binh trong mùa hè, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không loại trừ khả năng sẽ có thêm những sự tăng cường khác trong tháng Giêng. “Cơ hội đang đến và chúng ta là Arsenal, chúng ta phải xem xét điều đó - được rồi, chúng ta cần gì? Và chúng ta phải chủ động tìm kiếm, còn việc có làm được hay không lại là chuyện khác”, Arteta nói. “Nhưng công việc của chúng ta là luôn phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, vì vậy hy vọng mọi chuyện sẽ rất tích cực”.

Arsenal gần đây đã trở thành đội bóng đầu tiên tại Premier League vượt quá 100 ca chấn thương kể từ đầu mùa giải. Arteta nói thêm: “Khi nhìn vào các CLB khác, họ có đến 24 hoặc 25 cầu thủ trong đội hình. Mặc dù chúng tôi gặp nhiều chấn thương hơn dự kiến, một số trong đó là không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi muốn trở nên tốt hơn và chúng tôi biết tầm quan trọng của việc có đủ cầu thủ sẵn sàng thi đấu trong mùa giải này”.

Aston Villa chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh vào ngày 6-12.

Aston Villa đã chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa giải này với chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ trước đội quân của Arteta vào ngày 6-12. Hai đội sẽ chạm trán nhau lần thứ 2 trong vòng một tháng, với Aston Villa đang nỗ lực để cùng Arsenal và Man.City tạo nên cuộc đua ‘tam mã’ tranh chức vô địch. Đội bóng của Unai Emery vừa lập kỷ lục CLB với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, sẽ bước vào trận đấu hôm thứ Ba với tâm thế biết rằng họ có thể san bằng điểm số với Arsenal.

Khi được hỏi liệu Aston Villa có phải là ứng cử viên vô địch thực sự hay không, Arteta trả lời: “Họ xứng đáng ở vị trí đó khi bạn nhìn vào những gì họ đang làm, sự ổn định của họ và những gì Unai đã làm được cho CLB. Họ hoàn toàn xứng đáng với lời khen ngợi đó bởi vì họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình trên sân cỏ. Nhưng bất kỳ đối thủ nào đến đây, chúng tôi đều muốn họ phải chịu đựng. Chúng tôi biết mình sẽ có một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu gần nhất với Villa và tôi có một vài ý tưởng về những điều chúng tôi cần phải làm tốt hơn. Thật tàn nhẫn khi thua theo cách đó, nhưng chúng tôi đã học được bài học từ đó và có thể sử dụng điều đó như động lực và khát khao đúng đắn”.

VIỆT TÙNG