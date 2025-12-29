Còn nhiều Declan Rice “toàn năng” để giúp Arsenal đua vô địch

Martin Odegaard (phải) và Declan Rice ăn mừng bàn thắng.

Jurrien Timber đã rút lui trước trận thắng 2-1 của Pháo thủ trước Brighton - trận đấu giúp họ tái lập khoảng cách 2 điểm so với Man.City trên bảng xếp hạng - vì nghi ngờ chấn thương mắt cá chân. Việc Ben White tiếp tục vắng mặt đã khiến Rice phải đá ở vị trí hậu vệ cánh, trong khi những vấn đề phòng ngự của Mikel Arteta tiếp tục ảnh hưởng đến khâu khởi động khi Riccardo Calafiori buộc phải rút lui ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Sau chiến thắng đầy căng thẳng, Arteta cho biết CLB - những người đã phải đối mặt với hàng loạt chấn thương trong mùa giải này - đã bước vào chế độ sinh tồn. Do Timber và White đều không thể ra sân vào thứ Ba, Rice - một trong những tiền vệ nổi bật nhất giải đấu mùa này - có thể sẽ phải chơi ở vị trí không phải sở trường khi Arsenal tiếp đón Aston Villa, đội đang đứng thứ 3.

“Đó là một màn trình diễn không thể tin được của Rice”, Odegaard nói về màn trình diễn của đồng đội mình trước Brighton. “Chơi ở vị trí hậu vệ phải, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, và rồi làm được như vậy hôm nay thật không thể tin được, đó thực sự là một màn trình diễn rất, rất tốt của anh ấy. Và đó chính là đội bóng của chúng tôi. Mọi người đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết nếu cần giúp cho đội bóng, và màn trình diễn của Rice là một ví dụ điển hình khác cho điều đó”.

Odegaard đã đưa Arsenal đến chiến thắng khi anh ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải ở phút thứ 14 tại Emirates. Đội chủ nhà tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm khi Georginio Rutter phản lưới nhà ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, sau khi Diego Gomez ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 64, thủ thành David Raya đã phải thực hiện một pha cứu thua ấn tượng trong 15 phút cuối cùng để đảm bảo Arsenal trở lại vị trí dẫn đầu.

Odegaard, người đã tịt ngòi trong 18 tháng qua, rất vui mừng khi chấm dứt cơn khát bàn thắng. Tuyển thủ Na Uy nói thêm: “Tôi đã chờ đợi bàn thắng này và đang nỗ lực rất nhiều để cải thiện khả năng dứt điểm. Tôi thích có mặt ở những khu vực đó, và Bukayo Saka, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, cậu ấy tìm thấy tôi ở đó, và có một góc nhỏ thuận lợi ở góc khung thành, nên đó là một bàn thắng đẹp. Thật tuyệt vời. Như tôi đã nói, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được bàn thắng này, và nó đã đến, vì vậy tôi thực sự rất hài lòng”.

PHI SƠN