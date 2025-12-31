Bữa tiệc tất niên buồn ở Old Trafford

Năm 2025 đầy biến động của Man.United kết thúc bằng trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân nhà trước đội bóng cuối bảng Wolves, từ đó giúp HLV Rob Edwards giành được điểm số đầu tiên kể từ khi nắm quyền Bầy sói.

Ba tuần sau chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Wolves tại Molineux, đội bóng của Ruben Amorim gặp khó khăn khi thiếu vắng những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu đêm đó là Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Mason Mount. Tổng cộng, Man.United thiếu 8 cầu thủ trụ cột vào thứ Ba vì nhiều lý do. Mặc dù vậy, tiền đạo Joshua Zirkzee đã mở tỷ số cho chủ nhà sau một cú sút đổi hướng ở phút 27.

Tiền đạo Benjamin Sesko sau đó có một cú đánh đầu bị thủ môn cản phá và một cú đánh đầu khác dội cột dọc khi Man.United tìm kiếm bàn thắng thứ 2, trong khi cú sút như tia chớp của Patrick Dorgu đi chệch khung thành. Nhưng, như thường lệ với Man.United, việc không tận dụng được cơ hội đã khiến họ phải trả giá đắt. Ladislav Krejci chớp thời cơ sau tình huống phòng ngự không tốt của chủ nhà để đánh đầu gỡ hòa ở phút 45.

“Tấn công, tấn công, tấn công” là những tiếng hô vang vọng khắp sân Old Trafford khi các cổ động viên Man.United kêu gọi nhiều hơn từ đội bóng của họ, nhưng hy vọng đã bị dập tắt sau bàn thắng của Dorgu ở phút 90 đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Việc cầu thủ 17 tuổi Bendito Mantato được trao cơ hội ra mắt trong 3 sự thay đổi người của HLV Ruben Amorim càng nêu bật sự hạn chế của đội bóng này.

HLV Ruben Amorim cho biết Man.United thiếu chất lượng để xuyên thủng hàng phòng ngự của Wolves.

Sau trận, HLV Amorim cho biết đội bóng của ông thiếu chất lượng để xuyên thủng hàng phòng ngự của Wolves - một đội bóng chưa thắng trận nào ở Premier League mùa này và đang trải qua 11 thất bại liên tiếp. “Chúng tôi thiếu sự mạch lạc, thiếu chất lượng, thiếu khả năng tạo ra cơ hội, và rồi lại để thủng lưới từ một tình huống cố định”, Amorim nói. “Những chi tiết này rất quan trọng để giành chiến thắng trong những thời điểm khó khăn”.

Man.United vẫn đứng thứ 6, chỉ kém 2 điểm so với tốp 4. Nhưng họ đã có thể tiến gần hơn đến việc trở lại đấu trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu mùa giải tới nếu không thất bại trong việc giành chiến thắng ở 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, Amorim vẫn tự tin rằng đội bóng của ông sẽ kết thúc mùa giải mạnh mẽ một khi các cầu thủ chủ chốt trở lại thi đấu: “Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong tình huống có rất nhiều cầu thủ chấn thương cùng một lúc. Tất nhiên, khi bạn sử dụng Casemiro và Manuel Ugarte ở tuyến giữa, bạn biết rằng điều đó khác với khi bạn có Kobbie Mainoo, Mason Mount hay Bruno, đó là điều bình thường. Chúng ta chỉ cần các cầu thủ của mình hồi phục, những cầu thủ từ AFCON trở lại và sau đó sự trôi chảy trong lối chơi sẽ khác đi. Tôi thực sự tự tin rằng khi tất cả các cầu thủ trở lại, chúng ta sẽ là một đội mạnh, tôi không hề nghi ngờ điều đó”.

PHI SƠN