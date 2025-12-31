Arsenal hủy diệt tham vọng Aston Villa bằng chiến thắng 4-1

Arsenal ghi 4 bàn thắng trong hiệp 2 đầy bùng nổ để giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League, Aston Villa tại sân Emirates. Nó cũng chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Villa, và rất có thể là tham vọng tạo nên cuộc đua tam mã cho chức vô địch.

Arsenal ghi 4 bàn trong hiệp 2 đầy bùng nổ để thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa tại Emirates.

Sau khi chật vật vượt qua Wolves, Everton và Brighton trong 3 trận đấu trước đó, Arsenal đã không thể hiện được phong độ tốt nhất trong hiệp một, khi áp lực kỳ vọng chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch dường như đè nặng lên họ. Nhưng Pháo thủ đã bừng tỉnh sau giờ nghỉ với một màn trình diễn sẽ là lời cảnh báo cho Man.City trước trận đấu với Sunderland vào thứ Năm.

Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước chỉ sau 3 phút của hiệp 2 khi thủ thành Emiliano Martinez bắt hụt quả phạt góc của Bukayo Saka và bóng lăn vào lưới sau khi chạm vào đùi của Gabriel. VAR đã kiểm tra xem Martinez có bị Gabriel phạm lỗi hay không nhưng bàn thắng vẫn được công nhận. Arsenal nhân đôi cách biệt ở phút 52 sau khi Martin Zubimendi chuyển hóa đường chuyền xé toang hàng phòng ngự tuyệt đẹp của Martin Odegaard thành bàn thắng.

Jurrien Timber sút bóng vọt xà từ một quả phạt góc trước khi Odegaard, người đang có một trận đấu xuất sắc trong vai trò nhạc trưởng của Arsenal, cũng sút bóng vọt xà. Đội trưởng suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà nhưng Martinez đã cản phá cú sút xa của anh, đưa bóng ra ngoài biên. Tuy nhiên, thủ môn người Argentina không thể làm gì với cú sút của Leandro Trossard ở phút 69, qua đó giúp Arsenal gần như chắc chắn giành chiến thắng trước Aston Villa.

HLV Mikel Arteta tận hưởng vị thế hàng đầu trước kẻ thách thức danh hiệu.

Gabriel Jesus, người vào sân thay thế Viktor Gyokeres đang sa sút phong độ, đã ghi bàn ngay trong những pha chạm bóng đầu tiên ở phút 78. Đây là pha lập công đầu tiên của ngôi sao người Brazil kể từ ngày đầu năm 2025. Ollie Watkins là người ghi bàn thắng danh dự cho đội khách ở phút bù giờ. Chiến thắng ấn tượng này là liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho các cầu thủ của HLV Mikel Arteta trước một đội bóng đã đánh bại họ với tỷ số 1-2 ở phút bù giờ tại Villa Park chỉ 24 ngày trước đó. Arsenal, đội bóng lần đầu tiên thiếu vắng Declan Rice vì chấn thương ở mùa giải này, hiện đã hơn Man.City 5 điểm. Aston Villa tụt lại với 6 điểm kém hơn so với đội dẫn đầu.

HLV Arteta của Arsenal cho biết chấn thương đầu gối của Declan Rice chỉ là vấn đề ngắn hạn, mặc dù anh đã vắng mặt trong trận thắng Aston Villa. Rice là một phần quan trọng trong khởi đầu tích cực của Arsenal tại Premier League mùa này, nhưng họ đã giành chiến thắng 4-1 mà không có anh trong trận đấu quan trọng với Villa. “Declan đã bị một cú đá mạnh vào đầu gối trong trận đấu với Brighton, thực tế là ngay đầu trận đấu, và đến khi kết thúc trận đấu, đầu gối của cậu ấy đã sưng lên rất nhiều”, Arteta nói. “Trận đấu với Villa vẫn còn quá sớm để cậu ấy có thể thi đấu”.

Arsenal ra sân với bộ 3 tiền vệ Martin Odegaard, Martin Zubimendi và Mikel Merino do sự vắng mặt của Rice. Sau đó Christian Norgaard vào sân thay Merino. Trận đấu tiếp theo của Pháo thủ là chuyến làm khách đến sân của Bournemouth vào thứ Bảy. Khi được hỏi liệu chấn thương của Rice có tương đối nhẹ hay không, Arteta cho biết: “Tôi nghĩ vậy. Tôi hy vọng rằng khi vết sưng giảm đi, cậu ấy có thể hoạt động và sẽ ổn. Hôm nay chúng tôi cũng nhớ Calafiori lắm”.

VIỆT TÙNG