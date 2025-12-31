Emery giải thích lý do không bắt tay Arteta

HLV Unai Emery đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đã phớt lờ đồng nghiệp Mikel Arteta của Arsenal sau tiếng còi mãn trận trong trận đấu giữa Aston Villa và đội đầu bảng Premier League tại sân Emirates.

Biểu hiện của HLV Unai Emery khi chứng kiến Aston Villa thua 1-4 tại Arsenal.

Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Aston Villa đã bị chấm dứt vào đêm thứ Ba, khi Arsenal giành chiến thắng áp đảo 4-1 nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2. Bốn bàn thắng trong hiệp của Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus đã giúp Pháo thủ tạo ra khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng. Ollie Watkins là người ghi bàn thắng an ủi cho đội khách ở phút bù giờ.

Sự việc được đề cập diễn ra ngay sau khi trận đấu kết thúc, khi Emery được nhìn thấy nhanh chóng đi xuống đường hầm mà không bắt tay với Arteta như thông lệ giữa các HLV sau trận đấu. Khi được hỏi về sự việc có vẻ như là sự phớt lờ, Emery kiên quyết giải thích: “Vâng, nhưng rất đơn giản. Bạn có thể xem. Sau khi trận đấu kết thúc, thói quen của tôi luôn là nhanh chóng, bắt tay và đi cùng các HLV, các cầu thủ của mình, hoặc vào phòng thay đồ. Và tôi đã đợi, tôi đã đợi. Tất nhiên, ông ấy vui vẻ và ông ấy ở cùng các trợ lý của mình và tôi quyết định đi vào trong. Nhưng đối với tôi, không có vấn đề gì”.

Trong khi Arteta được nhìn thấy đang đợi Emery bên đường biên sau trận đấu, ông nói rằng việc không bắt tay không phải là vấn đề. “Không, không sao cả. Đó là một phần của trận đấu, không có vấn đề gì cả”, HLV của Arsenal nói trong cuộc họp báo. Emery cũng không bắt tay với Arteta, những người là đồng hương tây Ban Nha, sau chiến thắng của Aston Villa trước Arsenal vào tháng 12-2023.

Bản mở tỷ số của Gabriel ngay đầu hiệp 2 đã nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu.

Thất bại tại Emirates khiến Aston Villa vẫn đứng thứ 3, nhưng kém 6 điểm so với ngôi đầu bảng của Arsenal. Mặc dù thua trận, Emery vẫn cảm thấy lạc quan về màn trình diễn của đội mình. Họ chơi tốt hơn hẳn trong hiệp một, và hoàn toàn có thể dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. “Bóng đá là vậy”, Emery nói dứt khoát khi được hỏi về những gì đã xảy ra trong hiệp 2. “Chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời trong hiệp một và đang dần lấy lại được thế trận, tạo ra nhiều cơ hội, có nhiều quả phạt góc. Chúng tôi phòng ngự rất tốt khi cần thiết. Chúng tôi không để chịu quả phạt góc nào trong hiệp một. Họ có 1 hoặc 2 cơ hội, nhưng chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng mạnh hơn trong giải đấu, và xét đến phong độ của họ trên sân nhà cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng đến hiệp 2 thì để thủng lưới bàn đầu tiên khá sớm”.

“Chúng tôi để thủng lưới bàn thứ 2, có lẽ việc Amadou Onana bị chấn thương không giúp ích gì cho chúng tôi vì cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi ở khu vực giữa sân”, Emery đánh giá thêm. “Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng thi đấu như thường lệ. Chúng tôi để thủng lưới thêm 2 bàn nữa, nhưng ngay cả với tôi, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc và đã ghi được một bàn thắng, sau đó có thêm một cơ hội nữa”.

Aston Villa thi đấu trận tiếp theo vào ngày 3-1 tiếp đón Nottingham Forest tại Villa Park.

PHI SƠN