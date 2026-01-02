Pep Guardiola: Những gì Maresca làm ở Chelsea đã không được ghi nhận xứng đáng

Enzo Maresca và Pep Guardiola (phải)

Việc Maresca rời khỏi phía tây London đã được xác nhận vào chiều thứ Năm sau khi có thông tin cho rằng ông đang cân nhắc tương lai của mình với The Blues sau khi mối quan hệ với ban lãnh đạo cấp cao của CLB xấu đi. Chelsea chỉ giành được một chiến thắng trong bảy trận đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh và giờ đây họ sẽ có một HLV khác trên băng ghế chỉ đạo trước trận đấu với Manchester City vào Chủ nhật.

Sự xáo trộn về vị trí của Maresca và mối quan hệ của ông với những người có quyền lực tại Chelsea, bao gồm cả Todd Boehly, đã nổi lên vài tuần sau khi ông chỉ trích sự hỗ trợ không đủ mà mình nhận được trong những phát ngôn khó hiểu.

Sau chiến thắng 2-0 trước Everton tháng trước, ông tiết lộ mình đã trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" trong quãng thời gian dẫn dắt Chelsea: "Kể từ khi gia nhập CLB, 48 giờ qua là tồi tệ nhất vì nhiều người đã không ủng hộ chúng tôi".

Đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea kém đội đầu bảng Arsenal 15 điểm và có nguy cơ tụt lại sau đội đứng thứ 4 Liverpool đến 5 điểm, nếu đội bóng của Arne Slot đánh bại Leeds United tại Anfield tối nay.

Tuy nhiên, bất chấp chuỗi kết quả đáng thất vọng, Guardiola vẫn tin tưởng vào khả năng của trợ lý cũ. Sau trận thua bất ngờ 3-1 của Chelsea trước Leeds, HLV của Man City than phiền về việc Maresca chưa nhận được sự công nhận xứng đáng kể từ khi dẫn dắt Chelsea giành chức vô địch Conference League và Club World Cup mùa trước.

HLV người Tây Ban Nha nói: "Hãy nhìn những gì đã xảy ra sau trận đấu với Leeds. Một trong những HLV giỏi nhất thế giới, Enzo Maresca, tôi biết ông ấy khá rõ nhưng những gì ông ấy đã làm ở Chelsea không được ghi nhận xứng đáng. Giành chức vô địch Club World Cup, Conference League, giành vé dự Champions League ở một giải đấu khắc nghiệt như vậy với một đội hình trẻ. Điều đó thật phi thường. Và ông ấy đã xoay vòng đội hình và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra? Bạn có thể thắng hết trận này đến trận khác, rồi sau đó lại thua liên tiếp. Điều đó chỉ xảy ra ở giải đấu này, ở đất nước này. Nó có thể xảy ra".

Sau khi rời Chelsea, Maresca nhiều khả năng sẽ được săn đón, với việc Manchester City trước đây được cho là đang theo dõi tình hình của ông. Theo The Athletic, Maresca đang được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Guardiola tại sân Etihad.

Khi được hỏi về những đồn đoán vào tháng trước, Maresca đã bác bỏ hoàn toàn, tuyên bố: "Điều đó không ảnh hưởng đến tôi chút nào vì tôi biết đó chỉ là đồn đoán 100%. Hiện tại, không có thời gian cho những chuyện như vậy, trước hết là vì tôi có hợp đồng ở đây đến năm 2029. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi chỉ tập trung vào CLB này và tôi rất tự hào được ở đây. Đó chỉ là tin đồn. Một tuần trước, ở Ý cũng vậy, về Juventus cũng thế. Tôi không để ý vì tôi biết đó không phải sự thật. Bây giờ điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao tin tức này lại xuất hiện. Nhưng đó không phải việc của tôi - tôi không quan tâm đến những tin đồn chút nào".

