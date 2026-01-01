Chelsea xác nhận sa thải HLV Enzo Maresca

Chelsea đã xác nhận họ đã chia tay với HLV Enzo Maresca chỉ 3 ngày trước trận đấu với Man.City vào Chủ nhật. Thời gian 18 tháng của Maresca tại Stamford Bridge kết thúc sau chuỗi chỉ thắng 1 trong 7 trận đấu tại Premier League, khiến đội bóng của ông rơi xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Chelsea xác nhận họ đã chia tay với HLV Enzo Maresca sau 18 tháng hợp tác.

Chelsea bị la ó khi rời sân Stamford Bridge hôm thứ Ba sau trận hòa 2-2 với Bournemouth, còn Maresca phải đối mặt với những tiếng hô “ông không biết mình đang làm gì” từ người hâm mộ khi quyết định thay ngôi sao tấn công Cole Palmer chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu, khi đội đang tìm kiếm bàn quyết định chiến thắng. Và việc nhà cầm quân 45 tuổi người Italy ra đi đã được xác nhận vào trưa thứ Năm sau các cuộc đàm phán về tương lai.

Thông báo của Chelsea nêu rõ: “Chelsea và HLV trưởng Enzo Maresca đã chấm dứt hợp tác. Trong thời gian dẫn dắt CLB, Enzo đã đưa đội bóng đến thành công tại UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tích đó sẽ mãi là một phần quan trọng trong lịch sử gần đây của CLB, và chúng tôi cảm ơn ông vì những đóng góp của ông ấy. Với những mục tiêu quan trọng vẫn còn phải tranh đấu ở 4 giải đấu, Enzo và CLB tin rằng sự thay đổi sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Chúng tôi chúc Enzo mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.

Mặc dù hy vọng vô địch của The Blues gần như tan biến, các nguồn tin cho biết với ESPN rằng lý do chính dẫn đến sự ra đi của ông là sự đổ vỡ trong mối quan hệ với ban lãnh đạo CLB, sau khi Maresca ngày càng công khai thể hiện sự bất mãn. Ở trận thắng Everton 2-0 hồi tháng trước, vị HLV này tuyên bố rằng ông đã trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” trong thời gian làm việc tại CLB trước trận đấu. Maresca sau đó liên tục từ chối giải thích về phát ngôn của mình, nhưng các nguồn tin nói với ESPN rằng điều này phản ánh sự bất an ngày càng tăng của ông về điều kiện làm việc chứ không phải là một cuộc cãi vã nhất thời phía sau hậu trường. Các nguồn tin cũng cho biết bình luận công khai của Maresca đã khiến các thành viên trong đội ngũ nhân viên của ông bất ngờ.

HLV Liam Rosenior của Strasbourg là ứng cử viên hàng đầu để thay thế nắm quyền tại Stamford Bridge.

Chelsea vẫn chưa xác nhận ai sẽ dẫn dắt đội trong trận đấu quan trọng với Man.City vào Chủ nhật, mặc dù trợ lý Willy Caballero nhiều khả năng sẽ chỉ huy đội bóng sau khi từng thay thế Maresca trong thời gian giải Ngoại hạng Anh bị tạm dừng. Về lâu dài, các nguồn tin cho ESPN biết rằng Liam Rosenior, HLV của Strasbourg - CLB thuộc sở hữu của BlueCo - là một ứng cử viên, trong khi Oliver Glasner của Crystal Palace thì không.

Maresca gia nhập Chelsea vào tháng 7-2024, đã dẫn dắt CLB trở lại Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên bằng cách kết thúc ở vị trí thứ 4 tại Premier League, nhưng đỉnh cao là giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Hợp đồng của Maresca dự kiến ​​kéo dài đến năm 2029, với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng theo quyết định của CLB

LINH SƠN