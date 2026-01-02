Sunderland khiến Man.City đứt mạch chiến thắng

Tân binh Sunderland đã kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại Premier League lên con số 10 trận sau khi cầm hòa Man.City với tỷ số 0-0, kết quả bất ngờ này cũng có thể sẽ tác động lớn lên cuộc đua vô địch khi đội bóng của Pep Guardiola đã tụt lại 4 điểm phía sau ngôi đầu của Arsenal.

Erling Haaland của Man.City không ghi bàn trong cả 2 trận đấu với Sunderland mùa này.

Một trận đấu hấp dẫn tại sân vận động Stadium of Light chứng kiến ​​cả 2 đội đều có những pha bóng nguy hiểm và cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu. Bernardo Silva đã có một bàn thắng sớm bị từ chối vì lỗi việt vị, trước khi Brian Brobbey và Erling Haaland có những cú sút trong hiệp một bị thủ môn cản phá. Trai Hume đánh đầu vọt xà ngang trước giờ nghỉ giải lao, và Savinho cùng Eliezer Mayenda đều có những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2, trước khi cầu thủ dự bị Josko Gvardiol sút trúng cột dọc ở phút thứ 76.

Một trận hòa đồng nghĩa Man.City hiện kém 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal trên bảng xếp hạng, và Sunderland - đội bóng mới lên hạng thứ 2 bất bại trong 10 trận sân nhà đầu tiên tại một mùa giải Ngoại hạng Anh, sau Ipswich Town mùa 1992-93 (11 trận đầu) - vẫn giữ vị trí thứ 7. HLV Guardiola đánh giá trên Sky Sports: “Hãy chấp nhận một điểm. Hiệp 2 rất xuất sắc. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúng tôi không thể ghi bàn trong vòng cấm địa. Chúng tôi đã không làm những gì đã bàn bạc trong hiệp một - phá vỡ hàng phòng ngự, giữ bình tĩnh để làm điều đó - nhưng nhìn chung đó là một trận đấu thực sự tốt”.

Haaland của Man.City đã không ghi bàn trong cả 2 trận đấu với Sunderland mùa này - Mèo đen là đội duy nhất anh từng đối đầu nhưng chưa ghi bàn vào lưới ở Ngoại hạng Anh, trong khi đã ghi bàn vào lưới tất cả 23 đội còn lại. Chỉ số xG 2.25 của Man.City là chỉ số cao nhất của họ trong một trận đấu Ngoại hạng Anh mà họ không ghi bàn kể từ tháng 3-2022 (2.92 trước Crystal Palace).

“Hiệp hai tốt hơn, các cầu thủ đã làm mọi thứ”, Guardiola nói thêm. “Họ có vẻ hơi xuống tinh thần, nhưng chúng ta phải giữ vững tinh thần vì 3 ngày nữa chúng ta sẽ có một trận đấu khó khăn với Chelsea. Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp hai. Sự quyết tâm, khát khao, hiệp một thì khác. Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội - 2 cơ hội từ Savinho trong hiệp 2, Jeremy, Josko, Phil Foden và Erling. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được”.

Sự trở lại của tiền vệ Rodri sau 2 tháng chấn thương là một cú hích lớn cho Man.City.

Buổi tối của Man.City không phải là không có những điểm tích cực. Sự trở lại của tiền vệ Rodri sau 2 tháng chấn thương là một cú hích lớn. Đặc biệt là với chất lượng màn trình diễn của ngôi sao người Tây Ban Nha. Vào sân ở hiệp 2 để thay thế Nico Gonzalez trong lần ra sân đầu tiên kể từ tháng 11, và chỉ là lần thứ 2 kể từ tháng 10, cầu thủ 29 tuổi này trông giống hệt như chính mình trước đây. Man.City đã lột xác nhờ sự xuất hiện của anh ấy, chỉ thiếu một bàn thắng.

Ngay lập tức, chất lượng của Rodri được thể hiện rõ, đầu tiên là khi anh tung ra một đường chuyền sắc bén cho Phil Foden dẫn đến cơ hội đầu tiên trong 2 cơ hội liên tiếp của Savinho. “Rodri đã tạo ra đường chuyền thứ 2, để phá vỡ hàng phòng ngự”, Guardiola nói. Cuối cùng, Rodri kết thúc trận đấu với 58 đường chuyền, nhiều hơn gần 40% so với cầu thủ mà anh thay thế, Nico trong cùng số phút thi đấu. Rodri đã giúp Man.City luôn tiến lên phía trước. Có những pha chuyển hướng bóng chính xác, nhiều cơ hội được tạo ra và nhiều pha tranh chấp bóng 2 thành công.

VIỆT TÙNG