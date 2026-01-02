Liverpool gây thất vọng hòa Leeds United tại Anfield

Liverpool kéo dài chuỗi trận bất bại lên 8 trận nhưng lại tiếp tục gây thất vọng khi thiếu vắng những trụ cột trên hàng công. HLV Arne Slot mô tả trận hòa 0-0 của Liverpool với Leeds United là một “sự thất vọng lớn”.

Pha đánh đầu hụt của Hugo Ekitike ngay trước khung thành trong hiệp 1 là cơ hội rõ rệt duy nhất của Liverpool tại Anfield, đội bóng thiếu cảm hứng trên hàng công khi Alexander Isak chấn thương và Mohamed Salah tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Kể từ trận thua 1-4 trên sân nhà trước PSV Eindhoven tại Champions League ngày 26-11, Liverpool đã chơi 7 trận ở Premier League - thắng 4 và hòa 3. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự mạch lạc, với việc HLV Arne Slot của Liverpool đặc biệt nhấn mạnh việc phải chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự sau những khó khăn đầu mùa giải của đội bóng. “Mùa này chúng tôi đã nhiều lần để thủng lưới trong những trận đấu như thế này và đó là một điều tích cực ngày hôm nay”, Slot nói.

Liverpool lại đánh mất thêm điểm tại Anfield khi họ chật vật tìm cách vượt qua đội bóng được tổ chức tốt của Daniel Farke. Họ vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Aston Villa, sau khi cũng bị Leeds cầm hòa 3-3 trong trận lượt đi tháng trước.

So sánh kết quả sau trận đấu, Slot nói với Sky Sports: “Khác biệt vì lần trước chúng tôi để thủng lưới trong hiệp phụ, nhưng kết quả cuối cùng của cả 2 trận đều là hòa và đó là một sự thất vọng. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, với tất cả thời gian kiểm soát bóng mà chúng tôi có, chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng tôi không nghĩ là đủ hoặc có lẽ nó nên đủ nếu bạn nhìn vào số bàn thắng kỳ vọng, nhưng chúng tôi nên tạo ra nhiều cơ hội hơn”.

Tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool tưởng rằng mình đã được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một sau khi Jaka Bijol phạm lỗi với anh trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài Chris Kavanagh cho rằng pha phạm lỗi đó là hợp lệ.

“Có một khoảnh khắc rõ ràng trong hiệp một mà chúng tôi đã không ngã xuống, điều mà tôi hiểu vì mỗi lần chúng tôi ngã xuống, chúng tôi đều không được hưởng phạt đền”, Slot nói. “Chúng tôi đã ngã xuống khi bị phạm lỗi nhiều lần trong mùa giải này mà không được hưởng phạt đền. Nếu những người hâm mộ hoặc những người khác xem xét kỹ, họ sẽ thấy những khoảnh khắc chúng tôi sa sút và không đạt được kết quả gì. Cuối cùng, đó chính là bản chất của chúng tôi”.

Liverpool sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật với trận đấu gặp Fulham tại Craven Cottage.

LINH SƠN