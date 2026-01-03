Eddie Howe đã đáp trả những lời chỉ trích về chiến thuật và phủ nhận những ý kiến ​​cho rằng đội Newcastle của ông đã sống sót sau 'một cuộc tấn công dữ dội' trong chiến thắng giữa tuần trước tại Burnley.

HLV Eddie Howe bực bội đáp trả những chỉ trích về chiến thuật

HLV Newcastle tỏ ra không hài lòng với cáo buộc là ông không có kế hoạch B, cũng như những tuyên bố rằng đội bóng của ông đã bị đội Clarets đang đứng thứ 19 gây khó khăn vào đêm thứ Ba. Newcastle đã thắng 3-1 tại Turf Moor sau một trận đấu giằng co, trong đó đội chủ nhà có 15 cú sút so với 20 của đội khách, giúp họ vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Hôm thứ Sáu, Howe được hỏi rằng đã có một cuộc tấn công dữ dội vào khung thành của Newcastle sau khi họ dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 7 phút.Nhưng Eddie không hề hài lòng. “Một cuộc tấn công dữ dội? Cái gì? Chống lại chúng tôi? Anh đã xem số liệu thống kê của trận đấu chưa?”.

Người hỏi nói rằng anh ta đã xem trận đấu bằng mắt thường. Eddie nói tiếp: “Vậy thì chắc hẳn bạn đã xem một trận đấu khác rồi. Không hề có một đợt tấn công dồn dập nào cả. Đúng là chúng tôi có những khoảnh khắc như vậy, (nhưng) cũng có những khoảnh khắc ngược lại. Tôi sẽ không bao giờ miêu tả nó như thế. Nếu đó là một đợt tấn công dồn dập, tôi sẽ đưa ra ý kiến ​​của mình và nói, Đúng vậy. Tôi nghĩ là như vậy”.

Sau đó, Howe được hỏi liệu ông có cần phải phát triển thêm phương án B trong các trận đấu hay không, khi ông tin tưởng vào sơ đồ 4-3-3 của Newcastle. Eddie nói: “Đó luôn là một câu hỏi khó vì nếu bạn có quá nhiều phương án B, điều đó có nghĩa là phương án A của bạn bị lỗi và các cầu thủ của bạn sẽ chỉ nghĩ đến những gì tiếp theo thay vì cố gắng thực hiện phương án A một cách tốt nhất có thể”.

“Chúng tôi có rất nhiều cách chơi khác nhau, nhưng vẫn nằm trong cấu trúc và các nguyên tắc mà chúng tôi tin tưởng. Tôi thấy vô số huấn luyện viên được hỏi những câu hỏi tương tự về phương án B và như tôi đã nói, bạn phải cẩn thận. Chúng tôi có một kế hoạch rất mạnh mẽ cho mọi tình huống. Chúng tôi chỉ cần thực hiện nó tốt hơn.” Tuy nhiên, Howe thừa nhận rằng hàng tiền vệ của ông đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu, đặc biệt là khi thi đấu trên sân khách. Burnley là chiến thắng thứ hai của họ trên sân khách tại Premier League mùa này.

"Tôi không nghĩ chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu như mong muốn trong một số trận," ông nói. "Đôi khi chúng tôi tự gây ra vấn đề cho chính mình. Quay trở lại trận đấu với Burnley, có một khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút mà chúng tôi để mất bóng quá nhiều và điều đó đã tạo cho họ sự tự tin và niềm tin để trở lại trận đấu khi tưởng chừng như chúng tôi sắp kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

"Điều đó thật đáng thất vọng từ góc nhìn của chúng tôi. Khi bạn dẫn trước 2-0 sau 10 phút, bạn kỳ vọng, hoặc ít nhất là tôi kỳ vọng chúng tôi, sẽ kiểm soát hoàn toàn trận đấu và củng cố lợi thế trong thời điểm đó. Có những lĩnh vực mà chúng tôi cần xem xét và tập trung vào, cần thực hiện để giúp chúng tôi mạnh mẽ và tốt hơn.

"Nhưng tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Burnley năm nay và họ luôn thi đấu cạnh tranh trên sân nhà, họ đã thi đấu ngang ngửa trong hầu hết các trận đấu." Vì vậy, mặc dù chúng tôi không thắng đậm như tôi mong muốn, nhưng chúng tôi đã thắng và đó là một màn trình diễn tốt.'

Một trong những lý do chính dẫn đến những vấn đề ở tuyến giữa là sự sa sút phong độ của Sandro Tonali, người đã thi đấu xuất sắc ở mùa giải trước và trong giai đoạn đầu mùa giải này. Eddie Howe nói: “Những tiêu chuẩn mà cậu ấy thiết lập ở mùa giải trước là rất quan trọng - tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu tuyệt vời và sự trở lại của cậu ấy đã mang đến cho chúng tôi một luồng sinh khí mới, một nguồn năng lượng mới.

“Cậu ấy đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ xung quanh và thực sự hiệu quả ở nhiều khía cạnh khác nhau của trận đấu. Mùa giải này, vì lý do nào đó, tôi không nghĩ cậu ấy đã đạt được phong độ như mùa giải trước. Chúng tôi đang làm việc để giúp cậu ấy trở lại phong độ đó. Tôi nghĩ chúng ta đã thấy những trận đấu mà cậu ấy thi đấu rất tốt và, ngay cả trong cùng một trận đấu, cũng có những khoảnh khắc và giai đoạn mà cậu ấy hoàn toàn đạt phong độ tốt nhất, nhưng chính sự ổn định đó của cậu ấy, cũng như của toàn đội, sẽ là điều chúng tôi tập trung vào”.

HOÀNG HÀ