Emery thách thức Aston Villa lấy lại phong độ ổn định trước trận Forest

Unai Emery không muốn Aston Villa nản lòng sau trận thua Arsenal và muốn họ vươn lên đáp trả bằng cách phục hồi phong độ trong trận đấu với Nottingham Forest.

Hôm thứ Ba, Arsenal đã giành chiến thắng 4-1 trước Villa, đội bóng đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp tại Premier League và chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Villa trở lại sân nhà trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, và họ đã thắng cả 10 trận gần nhất tại Villa Park trên mọi đấu trường, lần cuối cùng có chuỗi trận thắng dài hơn là từ tháng 10-1989 đến tháng 1-1990 (11).

Villa vẫn đứng thứ 3 tại Premier League, mặc dù hiện tại họ đang kém Arsenal 6 điểm, nhưng Emery vẫn giữ thái độ tích cực sau kết quả và muốn tiếp tục tiến lên: "Chúng tôi sẽ thi đấu vào thứ Bảy, giữ nguyên tinh thần mà chúng tôi đã có, và cho đến nay, chúng tôi rất tự hào về tất cả những gì chúng tôi đang làm cùng với người hâm mộ của mình. Premier League là giải đấu khó khăn nhất thế giới, và ngay từ đầu mùa giải có 17 đội cạnh tranh vị trí trong top 7, và chúng tôi luôn cố gắng đánh bại một số đội trong số đó".

“Cho đến nay, chúng tôi đang làm được điều đó, nhưng thách thức mà chúng tôi phải đối mặt rất rõ ràng: cố gắng duy trì sự ổn định, những yêu cầu tương tự mà chúng tôi đặt ra, và đặt tham vọng lên vai người hâm mộ."

Trong khi đó, Forest đang chật vật ở cuối bảng xếp hạng, đứng thứ 17, chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm. Họ đã thua cả 3 trận gần nhất, bao gồm cả trận thua gần nhất trước đội bóng cũ của Sean Dyche, Everton (0-2).

Trong thông điệp năm mới, chủ sở hữu Evangelos Marinakis thừa nhận rằng Forest không ở vị trí họ mong muốn, nhưng ông vẫn lạc quan rằng họ có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn trong nửa sau của mùa giải. Marinakis nói: "Tất cả chúng ta nên suy ngẫm về việc CLB này đã tiến xa đến đâu và đã đạt được những gì chỉ trong một thời gian ngắn".

"Kỳ vọng đã được đặt ra rất cao một cách chính đáng - những giai đoạn khó khăn hơn đòi hỏi sự kiên cường và sự đoàn kết, và chúng ta đã chứng tỏ mình có khả năng làm được cả hai điều đó. Những khoảnh khắc đó không định nghĩa chúng ta, cũng không làm giảm đi mục tiêu dài hạn của chúng ta. Đoàn kết về mục đích và rõ ràng về định hướng, chúng ta tập trung vào tương lai và vững tin rằng Nottingham Forest sẽ tiến lên mạnh mẽ hơn nữa".

