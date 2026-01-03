Siêu máy tính dự đoán vòng 20: Những cuộc thanh trừng nghiệt ngã

Năm 2026 bắt đầu bằng một tiếng vang lớn từ Bắc London và một cú sốc từ Tây London. Enzo Maresca bị sa thải ngay ngày đầu năm, Arsenal hiên ngang trên đỉnh cao sau khi nghiền nát "hiện tượng" Aston Villa, còn Manchester City và Manchester United thì đang tự làm khó mình. Vòng 20 vì thế không chỉ là vòng đấu mở màn của năm dương lịch, nó là bản tuyên ngôn của những kẻ khát khao vô địch và là nơi phơi bày sự tàn nhẫn của bóng đá đỉnh cao.

Dự đoán nhanh

Aston Villa (67.5%) và Brighton (67.5%): Hai pháo đài vững chắc nhất để đặt niềm tin tại sân nhà trước Nottingham Forest và Burnley.

Arsenal (61.3%): Ứng cử viên nặng ký nhất cho một chiến thắng trên sân khách tại Bournemouth.

Manchester City (58.5%): Được dự báo sẽ "chào đón" Chelsea thời hậu Maresca bằng một thất bại cay đắng.

Leeds United vs Manchester United: Một cuộc chiến không khoan nhượng mà Opta cũng chỉ dám đặt Quỷ Đỏ nhỉnh hơn một chút (40.8%).

Thứ Bảy, 03-01

Aston Villa vs Nottingham Forest | 19:30 VN: Sau thất bại 1-4 trước Arsenal, HLV Unai Emery hiểu rằng giấc mơ vô địch cần một sự thực dụng tàn nhẫn hơn. Dù bị cắt đứt chuỗi thắng, nhưng tại Villa Park, họ vẫn là một quái vật với 10 chiến thắng liên tiếp. Villa phải tận dụng sự hoảng loạn của Forest—đội bóng đã thua 3 trận liên tiếp và tịt ngòi trong phần lớn các chuyến hành quân. Emery cần một chiến thắng hủy diệt để khẳng định rằng trận thua Arsenal chỉ là một tai nạn trên lộ trình Champions League.

Wolves vs West Ham | 22:00 VN: Đây là trận đấu của sự tuyệt vọng. Wolves vừa chấm dứt chuỗi 11 trận thua bằng trận hòa quả cảm trước Man Utd. Đối thủ của họ là HLV Nuno Espirito Santo—người cũ mang theo một West Ham cũng đang rệu rã. Wolves chỉ giành được 0.76 điểm/trận trong năm 2025, tệ nhất giải đấu. Tuy nhiên, tâm lý "không còn gì để mất" sau khi thoát khỏi kỷ lục thua trận của Ipswich có thể là vũ khí của họ. Opta dự báo một trận hòa (26.1%) hoặc chiến thắng sát nút cho West Ham (38%).

Bournemouth vs Arsenal | 00:30 VN (Chủ nhật): Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Đây là lần thứ 7 họ đứng đầu bảng vào dịp năm mới, ngang bằng với kỷ lục của Liverpool và Man Utd. Trận thắng 4-1 trước Villa là một lời khẳng định: Arsenal năm nay không còn "dễ vỡ" như 3 mùa trước. Dù Arsenal (61.3%) rất mạnh, nhưng Bournemouth từng hạ gục họ tại chính nơi này mùa trước. Antoine Semenyo—người sắp cập bến Man City—vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất với những pha ném biên và đột phá. Giải pháp cho Arteta là phải phong tỏa đôi cánh của Bournemouth ngay từ vạch xuất phát, không cho đối thủ tạo ra những tình huống cố định hỗn loạn. Một chiến thắng sẽ giúp Pháo thủ bứt tốc khi Man City đang có dấu hiệu chững lại.

Chủ Nhật, 04-01

Leeds United vs Manchester United | 19:30 VN: Trận Derby Hoa Hồng tại Elland Road chưa bao giờ dành cho những kẻ yếu tim. Leeds đang có phong độ cực cao với 6 trận bất bại, trong khi Man Utd vừa bị Wolves cầm hòa đầy tủi hổ. Man United là đội bóng để đối thủ gỡ hòa nhiều nhất giải (12 lần). Tại Elland Road, nơi Leeds chỉ tịt ngòi 1/17 trận sân nhà gần nhất, hàng thủ của Ruben Amorim sẽ bị tra tấn thực sự. HLVAmorim cần tái thiết lập tính kỷ luật trong 15 phút cuối trận. Nếu không thể kiểm soát cảm xúc trong bầu không khí thù địch tại Leeds, Quỷ Đỏ sẽ lại phải nếm trái đắng đầu năm.

Fulham vs Liverpool | 22:00 VN: HLV Arne Slot đang dần đưa Liverpool trở lại quỹ đạo với chuỗi 7 trận bất bại, nhưng Fulham không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Mùa trước, Fulham là một trong ba đội hiếm hoi không thua Liverpool. 4 trận gần nhất giữa hai đội có tới 20 bàn thắng. Cả hai đều thích chơi cống hiến. Liverpool (46.2%) cần tận dụng sự sắc lẹm của hàng công để áp đặt thế trận, tránh rơi vào cái bẫy pressing tầm cao mà Fulham thường giăng ra tại Craven Cottage.

Newcastle vs. Crystal Palace | 22:00 VN: St James' Park chưa bao giờ là một nơi dễ chịu cho những vị khách phương Nam, đặc biệt là với Crystal Palace. Trong hai lần viếng thăm gần nhất, Palace đã rời đi với những "vết thương" không thể chữa lành: thất bại 0-4 và 0-5. Đội bóng London đã trải qua 4 trận liên tiếp không thể chọc thủng lưới "Chích chòe". Đối với Palace, khung thành của Newcastle giống như một pháo đài bị phong tỏa bởi một lời nguyền vô hình. Dù vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua bằng trận hòa trước Fulham, nhưng thất bại tan nát 1-4 trước Leeds đã phơi bày một hàng thủ mong manh như pha lê của Oliver Glasner. Việc Palace đang khao khát tìm lại bản sắc là một con dao hai lưỡi; Newcastle phải tận dụng sự nôn nóng đó để tung ra những cú đấm phản công chớp nhoáng, tương tự như cách họ đã hủy diệt đối thủ trong quá khứ. Một chiến thắng "Back-to-back" (liên tiếp) sẽ là lời khẳng định rằng Newcastle đã sẵn sàng trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League.

Tottenham vs. Sunderland | 22:00 VN: Tottenham bước vào trận đấu với tư cách là "cửa trên" (56.1% cơ hội thắng), sở hữu thành tích bất bại 14 trận trước Sunderland. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một thực tại cay đắng. Năm 2025 là một vết sẹo lớn với Spurs: 11 thất bại trên sân nhà—một kỷ lục buồn nhất trong lịch sử CLB. Ngôi nhà mới trị giá tỷ bảng của họ, thay vì là một thánh đường, lại đang trở thành một trung tâm mua sắm mà bất kỳ đội bóng nào cũng có thể đến và mang về 3 điểm. Thomas Frank đang ngồi trên một chiếc ghế nóng đang bốc hỏa, và Sunderland—đội bóng "Mèo đen" đang bay cao dưới sự dẫn dắt đầy hưng phấn—đang đánh hơi thấy mùi sợ hãi từ phía Bắc London.

Sunderland có thể chỉ có 21.2% cơ hội thắng theo tính toán của máy tính, chủ yếu vì thành tích sân khách tệ hại (thua 14/16 trận tại sân của Spurs). Nhưng Sunderland của năm 2026 không còn là kẻ cam chịu. Họ vừa cầm hòa Man City và đang sở hữu một lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng.

Manchester City vs Chelsea | 00:30 VN (Thứ Hai): Trận cầu tâm điểm và cũng là tàn khốc nhất. Chelsea hành quân đến Etihad mà không có HLV trưởng chính thức sau khi sa thải Maresca. Đó là một sự hỗn loạn tột độ ngay trước ngưỡng cửa đối đầu với "nhà vua" City. Trong khi đó, Man xanh vừa rơi điểm trước Sunderland và họ cần một "vật tế thần". Chelsea, đội bóng chỉ thắng 3/16 lần gần nhất đến Etihad, chính là mục tiêu đó. Giải pháp cho Chelsea: Thực tế là... không có nhiều giải pháp khi nội bộ đang lục đục và phải đối đầu với một City bất bại 8 trận gần nhất trước họ. Chelsea chỉ có 19.9% cơ hội thắng. Điều duy nhất họ có thể làm là chơi với tâm thế "không còn gì để mất", dựa vào sự tỏa sáng cá nhân của những ngôi sao còn sót lại để gây bất ngờ. Nhưng trước một Erling Haaland đang sung sức, hy vọng của Chelsea mỏng manh như sương sớm.

HỒ VIỆT