Vì sao Liam Rosenior là ứng viên cho ghế HLV tại Chelsea

Stamford Bridge, những ngày đầu năm 2026, đang chứng kiến một cơn rung chấn. Enzo Maresca đã rời đi sau khi mối quan hệ với giới thượng tầng đổ vỡ, để lại một di sản kỳ lạ: chiếc cúp Club World Cup và Conference League nằm trong tủ kính, nhưng đội bóng lại đang chới với ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng quốc nội. Trong bối cảnh đó, cái tên Liam Rosenior nổi lên không chỉ như một ứng viên, mà là một sự lựa chọn mang tính định hướng của kỷ nguyên BlueCo.

Một hành trình không theo quy tắc

Hầu hết các HLV người Anh thường chọn con đường an toàn trong nước. Rosenior thì không. Sau khi bị Hull City sa thải một cách đầy tranh cãi (dù đã đưa "Những chú hổ" cán đích ở vị trí thứ 7 tại Championship - giải hạng nhất), ông đã thực hiện một bước đi táo bạo sang Pháp để dẫn dắt Strasbourg.

Tại Strasbourg, dù không biết tiếng Pháp và phải thông qua người phiên dịch Kalifa Cissé, Rosenior đã nhanh chóng chinh phục Ligue 1. Với tỷ lệ thắng lên tới 43.75% và đưa Strasbourg lọt vào vòng 16 đội UEFA Conference League, ông đã chứng minh rằng trí tuệ bóng đá có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Sự thành công của Rosenior tại Strasbourg – "câu lạc bộ chị em" của Chelsea – không phải là ngẫu nhiên. Ông đã quá quen thuộc với hệ thống đa câu lạc bộ của BlueCo, hiểu rõ cách vận hành của giới chủ và quan trọng nhất, ông đã giúp các tài năng của Chelsea như Andrey Santos hay sắp tới là Emmanuel Emegha phát triển vượt bậc.

Tại sao Chelsea lại chọn Rosenior thay vì những cái tên lẫy lừng như Xavi hay De Zerbi? Câu trả lời nằm ở tính liên tục. Rosenior ưa thích sơ đồ biến ảo từ 3-2-5 khi kiểm soát bóng sang 4-3-3 khi phòng ngự. Điều này rất tương đồng với triết lý của Maresca, giúp đội hình trẻ trung của Chelsea không phải trải qua một cuộc "đại tu" về tư duy chơi bóng.

Ngoài ra, khác với sự cứng nhắc đôi khi đến mức cực đoan của Maresca, Rosenior đề cao tính kết nối và tâm lý cầu thủ. Ông từng chia sẻ: "Trước khi nói về chiến thuật, bạn cần một nhóm cầu thủ sẵn sàng chiến đấu vì bạn".

Tiếng nói từ lịch sử

Việc Rosenior lọt vào tầm ngắm của Chelsea còn mang một ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ chỉ là HLV da đen chính thức thứ 10 trong lịch sử Premier League. Theo báo cáo năm 2024 từ Black Footballers Partnership (BFP), một thực trạng đáng suy ngẫm vẫn tồn tại:

"Trong khi 43% cầu thủ tại Premier League là người da đen, thì chỉ có 4% các vị trí quản lý dành cho các cựu cầu thủ là người da đen".

Là con trai của Leroy Rosenior – một chiến binh chống phân biệt chủng tộc huyền thoại – Liam mang trong mình sự nhạy bén về tính đa dạng và giá trị của sự đại diện. Ông không chỉ đến Chelsea với tư cách một chiến lược gia tài năng, mà còn là biểu tượng cho sự thay đổi trong cấu trúc thượng tầng của bóng đá Anh.

Chelsea hiện tại là một tập thể trẻ nhất giải đấu (trung bình 24 tuổi). Họ cần một người thầy hơn là một nhà quản trị đơn thuần. Rosenior, với kinh nghiệm từng là trợ lý cho Wayne Rooney tại Derby County và sự ảnh hưởng từ Sir Alex Ferguson, sở hữu khả năng "quản trị con người" (man-management) xuất sắc.

Ông không đặt ra những quy tắc cứng nhắc hay tiền phạt, thay vào đó là xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là chìa khóa để thuần phục những cá tính mạnh mẽ trong phòng thay đồ Chelsea – điều mà Maresca đã thất bại.

LONG KHANG