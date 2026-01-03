Arteta kêu gọi Arsenal phá bỏ lời nguyền năm mới

HLV Mikel Arteta đã kêu gọi Arsenal phá bỏ lời nguyền năm mới tại Premier League.

Arsenal đang hơn 4 điểm so với đội xếp nhì bảng Man.City sau 19 vòng đấu, tức là một nửa hành trình mùa giải đã đi qua, và vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Anh lần thứ 14 trong lịch sử. Tuy nhiên, 5 lần trước đó trong 23 năm qua khi kết thúc năm ở vị trí đầu bảng, họ đều không thể giành được chức vô địch. Lần gần nhất là cách đây 3 mùa giải, đội của Arteta thậm chí kết thúc kém Man.City của Pep Guardiola đến 5 điểm.

Phát biểu trước thềm chuyến làm khách của Pháo thủ đến Bournemouth vào thứ Bảy, HLV Arteta cho biết ông không biết về thống kê đáng buồn đó, nhưng nói thêm: “Hãy phá bỏ nó”. Arteta cũng cho biết các cầu thủ của ông rất khao khát được đăng quang chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004 sau khi về nhì 3 năm liên tiếp. “Đó là điều họ thể hiện mỗi ngày khi ở bên chúng tôi, trong các buổi tập hay trong mỗi trận đấu”, ông nói. “Bạn có thể thấy khát khao, bạn có thể thấy năng lượng họ bỏ ra, họ muốn chiến thắng đến mức nào, và đó là điều chúng ta cần. Vẫn còn 5 tháng nữa, hãy cứ từng bước một, tận hưởng quá trình hiện tại và hướng tới mục tiêu”.

Arteta cho biết các cầu thủ của ông đang rất phấn chấn sau khi đánh bại đội xếp thứ 3 Aston Villa với tỷ số 4-1 tại Emirates hôm giữa tuần, trong khi Man.City bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng 2 ngày sau đó. “Rõ ràng là rất tốt sau trận đấu với một đối thủ thực sự mạnh, một lần nữa lại thể hiện tốt và giành chiến thắng theo cách mà chúng ta đã làm, thật tuyệt vời!”, HLV của Arsenal nói thêm. “Bây giờ hãy tập trung vào trận đấu với Bournemouth. Chúng tôi biết trận đấu ngày mai sẽ khó khăn như thế nào, và mọi người sẽ rất quyết tâm giành chiến thắng”.

HLV Arteta không có sự phục vụ của Declan Rice trong chuyến làm khách đến Bournemouth.

HLV người Tây Ban Nha cho biết ông hài lòng với vị trí của đội bóng ở giữa mùa giải nhưng nhấn mạnh: “Mọi thứ luôn có thể tốt hơn. Rõ ràng là vẫn còn nhiều điều cần cải thiện và điều duy nhất chúng ta biết là luôn phải tập trung vào trận đấu tiếp theo, và chúng ta biết việc đánh bại bất kỳ đối thủ nào cũng khó khăn như thế nào”.

Arsenal đã phải vật lộn với danh sách chấn thương dài trong mùa giải này. Trung vệ Gabriel Magalhaes và tiền đạo Gabriel Jesus đã trở lại thi đấu, nhưng HLV Arteta có thể sẽ lại không có sự phục vụ của Declan Rice trong chuyến làm khách đến Bournemouth vào thứ Bảy. Tiền vệ người Anh đã vắng mặt trong trận thắng trước Aston Villa vì chấn thương đầu gối. “Chúng tôi có một buổi tập khác hôm nay”, Arteta nói. “Hãy xem Declan thế nào và cảm thấy ra sao, nhưng trận đấu đó còn quá sớm đối với cậu ấy”.

