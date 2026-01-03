Man.United không có kế hoạch chuyển nhượng trong tháng Giêng

HLV Ruben Amorim cho biết ông không lạc quan về việc chiêu mộ thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng sau khi tiết lộ rằng CLB “không có cuộc đàm phán nào” về khả năng tăng cường đội hình trong tháng này.

HLV Ruben Amorim cho biết ông không lạc quan về việc Man.United chiêu mộ thêm cầu thủ.

Amorim cho biết vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) rằng đôi khi ông có “ý kiến ​​khác” so với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Ban lãnh đạo khi nói đến việc tuyển mộ cầu thủ và rằng cần phải tìm được “tiếng nói chung” trước khi cầu thủ đến. Và giờ đây, có vẻ như HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải làm việc mà không có sự tăng cường nào trong tháng Giêng, mặc dù đang thiếu vắng 8 cầu thủ trụ cột vì chấn thương và nghĩa vụ quốc tế.

“Kỳ chuyển nhượng sẽ không thay đổi”, Amorim nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu. “Hiện tại chúng tôi chưa có cuộc thảo luận nào về việc thay đổi đội hình. Có một quy trình, có một ý tưởng sẽ tiếp tục được thực hiện. Chúng tôi đang ở gần vị trí dự Champions League, nhưng cũng gần với khoảng 8 đội bóng phía sau. Vì vậy, hãy tập trung vào trận tiếp theo, chỉ vậy thôi. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận tiếp theo”.

Amorim dẫn dắt Man.United đến Leeds United vào Chủ nhật với hy vọng phục hồi sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng với đội cuối bảng Wolves. Leeds United đang có chuỗi 6 trận bất bại, giúp họ tạo khoảng cách 7 điểm so với nhóm xuống hạng. Trong khi Man.United đang thiếu một số cầu thủ đội một bao gồm Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt và Harry Maguire, trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Amorim không kỳ vọng sẽ có đủ cầu thủ trở lại Elland Road, nơi Quỷ đỏ chưa thua trận nào ở giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2002. “Không có vấn đề gì khác biệt, chúng ta sẽ xem xét vào ngày mai, thêm một buổi tập nữa”, Amorim nói. “Tôi không nghĩ ai sẽ hồi phục hoàn toàn nhưng chúng ta sẽ xem xét. Tôi nghe nói đó là một trận derby lớn, một bầu không khí tuyệt vời, một cuộc đối đầu gay cấn. Nhưng mỗi trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều rất khó khăn đối với chúng tôi. Đó chỉ là một trận đấu nữa, tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ, nhưng chúng ta cần phải đến đó và cố gắng giành chiến thắng”.

PHI SƠN