Jeremie Frimpong khẳng định Florian Wirtz sẽ tỏa sáng trước Fulham

Tân binh của Liverpool, Jeremie Frimpong, khẳng định anh biết Florian Wirtz giỏi đến mức nào và tin rằng cầu thủ người Đức sẽ sớm chứng minh trong trận gặp Fulham.

Jeremie Frimpong (trái) và Florian Wirtz trong màu áo Liverpool

Hậu vệ cánh tốc độ Frimpong là người đầu tiên rời Bayer Leverkusen đến Liverpool và thương vụ trị giá 29,5 triệu bảng đã mở đường cho người bạn thân Wirtz theo chân, khi hai CLB đã bắt đầu đàm phán về cầu thủ này trong thương vụ đầu tiên. Và giờ đây, Frimpong, người mới được ra sân thường xuyên sau chấn thương gân kheo nặng, chắc chắn rằng Wirtz sẽ sớm tỏa sáng và không quan tâm đến mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Hậu vệ 25 tuổi nói: "Cậu ấy rất giỏi. Tôi biết Flo là cầu thủ giỏi như thế nào. Như tôi đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn, nếu không có cậu ấy, tôi đã không thể giành cú ăn ba (Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Á quân Europa League) với Leverkusen.

“Vì vậy, chúng ta biết cậu ấy giỏi như thế nào và được chứng kiến ​​cậu ấy làm được điều đó bây giờ… đây mới chỉ là khởi đầu. Còn nhiều điều phía trước.

“Flo là kiểu cầu thủ không quan tâm đến những điều này, đến giá chuyển nhượng. Cậu ấy chỉ hạnh phúc khi được chơi bóng đá. Cá nhân tôi thấy Flo xử lý áp lực rất tốt. Cậu ấy chỉ là một người yêu thích trái bóng trong chân.

“Khi chơi bóng, cậu ấy chỉ đơn giản là tận hưởng nó. Vì vậy, đối với tôi, tôi không nghĩ cậu ấy quan tâm đến tất cả những điều này. Tất nhiên, bên ngoài, con số là bao nhiêu nhỉ, 116 triệu bảng? Tôi không nghĩ cậu ấy quan tâm đến tất cả những điều đó. Flo biết mình giỏi như thế nào. Cậu ấy chỉ muốn được chơi bóng.

“Tất nhiên việc gia nhập cùng thời điểm đã giúp ích 100 phần trăm. Tôi và Flo là những chàng trai rất tốt, cậu ấy là bạn thân của tôi. Vì vậy, khi nghe tin cậu ấy đến, tôi đã mỉm cười vì về cơ bản chúng tôi bắt đầu sự nghiệp ở Leverkusen cùng nhau. Và chúng tôi cũng bắt đầu sự nghiệp ở Liverpool cùng nhau.

“Chúng tôi nói chuyện với nhau, tất nhiên rồi, nhưng đôi khi chúng tôi ở nhà. Tất nhiên, đôi khi chúng tôi sẽ gặp nhau và đi ra ngoài, đến nhà hàng, làm những việc bình thường”.

Frimpong đã tập pilates trong thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương, điều này khiến anh ấy bỏ lỡ các trận đấu ở Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2021-22. Anh ấy đã bị chấn thương gân kheo hai lần, một trong số đó khiến anh ấy phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần.

Người ta cũng hiểu rằng anh đã tăng khoảng 4 kg, tương tự như người bạn Wirtz, và đã nghiên cứu các hậu vệ phải để cải thiện khía cạnh đó trong lối chơi của mình. Anh ấy cũng được cho là đã nhanh hơn trong năm qua, đó là điều anh ấy đang nỗ lực cải thiện.

Frimpong nói thêm: "Việc phải nghỉ thi đấu thực sự rất khó khăn vì tôi không phải là kiểu người dễ bị chấn thương. Vì vậy, việc này thực sự khó khăn đối với tôi. Giờ thì tôi đã khỏe hơn. Tôi cảm thấy tốt. Tôi nghĩ đó chỉ là một phần của trận đấu thôi. Chấn thương xảy ra với mọi người và tôi đoán giờ chỉ là đến lượt tôi thôi."

Liverpool sẽ làm khách trên sân của Fulham vào Chủ nhật và sẽ được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của Joe Gomez trong đội hình. Frimpong hy vọng những pha lên bóng tốc độ của mình sẽ tìm thấy bóng dáng của Florian Wirtz trong khu cấm địa Fulham.

HOÀNG HÀ