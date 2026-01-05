Cunha cứu thua cho Man United trên sân Leeds United

Matheus Cunha ăn mừng bàn thắng vào lưới Leeds United

Đội bóng của Rubem Amorim bị dẫn trước bởi bàn thắng của Brenden Aaronson trong hiệp hai trước khi Cunha gỡ hòa chỉ vài phút sau đó. Trong cuộc đối đầu gay gắt giữa hai nhóm cổ động viên thù địch, Leeds hiện đã trải qua 8 trận đấu mà không thắng được Man United kể từ chiến thắng tại FA Cup ở Old Trafford năm 2010.

Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước đội bóng yếu Wolves hôm thứ Ba, đây là một kết quả đáng thất vọng khác đối với Man United. Việc không giành trọn 3 điểm đã khiến Quỷ đỏ mất cơ hội vươn lên top 4. Đội bóng của Amorim hiện đứng thứ 5 sau khi chỉ thắng một trong 5 trận đấu gần nhất. Ngược lại, đội bóng của Daniel Farke đã tạo khoảng cách tám điểm so với khu vực xuống hạng sau khi kéo dài chuỗi trận bất bại ấn tượng của họ lên bảy trận.

Dù vẫn thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes do chấn thương, Amorim đã bố trí đội hình 3-4-2-1 ưa thích của mình sau khi cuối cùng cũng điều chỉnh chiến thuật vốn bị chỉ trích nhiều trong trận thắng Newcastle gần đây, rồi lại quay trở lại lối chơi quen thuộc trong trận gặp Wolves. Việc Amorim liên tục thay đổi đội hình đặc biệt thú vị khi ông thừa nhận rằng mình đang bắt đầu nhận ra các Giám đốc thể thao của Man United có thể sẽ cung cấp cho ông những cầu thủ phù hợp với hệ thống của mình.

Trong một buổi chiều lạnh giá ở Yorkshire, Leeds đã tung ra hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt nhằm giành lấy thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Leeds chưa từng thắng United tại Elland Road kể từ năm 2002 và sự cấp bách phải chấm dứt cơn khát danh vọng đó khiến họ không hề nhận ra rằng mình chỉ có ít hơn đối thủ 48 giờ để hồi phục sau trận đấu trước đó. Mặc dù đã cố gắng gây khó dễ cho Man United, nhưng chính đội khách mới là người kiểm soát trận đấu giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt trên khán đài.

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds suýt chút nữa đã phá vỡ thế bế tắc với cú đánh đầu chạm cột dọc từ đường tạt bóng của Anton Stach. Thủ môn Senne Lammens của United đã phải cảnh giác để cản phá cú sút thấp của Gabriel Gudmundsson ở cột gần sau giờ nghỉ. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm của hậu vệ trẻ Ayden Heaven đã bị phơi bày khi Leeds vươn lên dẫn trước ở phút 62.

Heaven đã quá chủ quan khi Leeds thực hiện một đường chuyền dài vượt qua trung vệ và Aaronson đã tận dụng triệt để cơ hội, tăng tốc vào vòng cấm Man United trước khi tung cú dứt điểm chính xác hạ gục Lammens. Amorim đáp trả bằng cách tung Joshua Zirkzee vào sân, một quyết định sáng suốt khi anh đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng gỡ hòa ở phút 65.

Zirkzee tung ra một đường chuyền hoàn hảo cho Cunha và cầu thủ người Brazil đã vươn người dứt điểm cận thành từ khoảng cách 12 mét, đánh bại Perri. Đó là bàn thắng thứ ba của Cunha trong năm trận gần đây, khi anh cuối cùng cũng vượt qua được khởi đầu tệ hại tại Man United sau khi chuyển đến từ Wolves vào mùa hè.

HOÀNG HÀ