HLV Nuno xấu hổ khi thua đội bóng cũ Wolves

HLV của West Ham, Nuno Espirito Santo thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ sau khi đội bóng của mình thua thảm hại 0-3 trước Wolves, đội bóng chưa biết thắng trước đó trong mùa giải và đang đứng cuối bảng Premier League.

Nỗi lo xuống hạng của West Ham càng thêm sâu sắc khi các bàn thắng trong hiệp một của Jhon Arias, Hwang Hee-Chan và Mateus Mane đã giúp Wolves, đội bóng trước đó chưa thắng trận nào, giành chiến thắng xứng đáng tại Molineux vào thứ Bảy. HLV Nuno, người từng có 4 năm dẫn dắt Wolves, mô tả kết quả khiến West Ham kém khu vực an toàn 4 điểm là trận thua tệ nhất trong sự nghiệp của ông.

Nuno, người đã bị Nottingham Forest sa thải trong mùa này, đi vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn trận và hiện đang chịu áp lực rất lớn sau chuỗi 9 trận không thắng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “Tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Thật đáng xấu hổ! Tôi không thể nói gì hơn ngoài việc chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi rất tiếc vì những gì chúng tôi thể hiện là không đủ tốt. Chúng tôi cần kết quả, cần điểm. Đây là một tình huống khó khăn và không ai ngờ đến màn trình diễn này. Hôm nay là màn trình diễn tệ nhất mà chúng tôi từng có. Chúng tôi cần nhiều hơn thế từ các cầu thủ của mình. Cách chúng tôi thi đấu rất tệ, thật đáng xấu hổ. Tôi không nhớ có ngày nào mình cảm thấy tồi tệ như vậy trên sân”.

Nuno chỉ mới được bổ nhiệm vào tháng 9 sau sự ra đi của người tiền nhiệm Graham Potter, và có nhiều đồn đoán rằng ông cũng có thể bị sa thải. Ông nói: “Vấn đề không phải là tương lai của tôi, mà là làm thế nào để chúng ta thoát khỏi tình huống này, làm thế nào để chúng ta cải thiện và đạt được những kết quả giúp chúng ta leo lên bảng xếp hạng. Đây mới là điều chúng tôi lo ngại”.

Ngược lại, Wolves cuối cùng giành được chiến thắng đầu tiên ở giải đấu mùa này và chấm dứt khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử của họ ở giải đấu hàng đầu. Chưa có đội nào mất nhiều thời gian đến vậy để giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ khi giải đấu được thành lập vào năm 1992. HLV của Wolves, Rob Edwards, cho biết ông cảm thấy “vừa nhẹ nhõm vừa rất vui mừng. Chúng ta nên tận hưởng điều này. Nhưng đó chỉ là một chiến thắng. Chỉ có vậy thôi!”.

Wolves chỉ còn kém 6 điểm so với đội đứng áp chót Burnley, đội đã thua Brighton 0-2, và kém 8 điểm so với đội đứng thứ 3 từ dưới lên là West Ham.

