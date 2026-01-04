Cú đúp của Declan Rice giúp Arsenal lội ngược dòng

Bóng đá quốc tế

Declan Rice đã chứng minh vì sao anh là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League, sau khi truyền cảm hứng giúp Arsenal ngược dòng thắng 3-2 tại Bournemouth, qua đó tạo ra khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Declan Rice truyền cảm hứng giúp Arsenal ngược dòng thắng 3-2 tại Bournemouth.

Rice đã gặp vấn đề về chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu trong trận thắng 4-1 trước Aston Villa hôm thứ Ba. Anh đã đủ thể lực để trở lại và chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa 2 đội. Tiền vệ người Anh đã cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 - với những pha dứt điểm gần như giống hệt nhau bằng má ngoài. “Chúng tôi sẽ cần mọi người đóng góp vào những thời điểm khác nhau, vì vậy tôi rất vui khi được giúp đỡ đội bóng”, Rice, người lần đầu tiên ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu Premier League, cho biết sau trận đấu.

Arsenal bị dẫn trước ở phút thứ 10 khi Evanilson dứt điểm vào lưới trống sau khi chặn được đường chuyền tệ hại từ phía sau của Gabriel Magalhaes. Trung vệ người Brazil đã chuộc lỗi bằng cách ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal chỉ 6 phút sau đó - đây là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đá chính kể từ khi trở lại sau 6 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Sau cú đúp của Rice, cú sút xa của cầu thủ dự bị Eli Junior Kroupi bên phía Bournemouth ở phút 76 đã tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút cuối, nhưng Arsenal đã giữ vững tỷ số để giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp, giữ khoảng cách với Aston Villa và Man.City trong cuộc đua giành chức vô địch. Aston Villa là đối thủ cạnh tranh gần nhất với Arsenal sau chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest. Nhưng Man.City có thể trở lại vị trí thứ 2 bằng cách đánh bại Chelsea vào Chủ nhật.

Mikel Arteta.jpg
HLV Mikel Arteta hài lòng khi Arsenal tạo ra khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng.

HLV Mikel Arteta đã ca ngợi Rice là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới sau đóng vai trò quan trọng vừa qua. Rice gia nhập Pháo thủ từ West Ham năm 2023 với mức phí kỷ lục của CLB là 105 triệu bảng và đã phát triển lối chơi của mình thành một tiền vệ tấn công (số 8), sau khi trước đó chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi được hỏi liệu cầu thủ 26 tuổi này đã trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá hiện nay hay chưa, Arteta nói: “Vâng, đối với tôi. Đối với tôi, những cầu thủ chúng tôi đang có là những người giỏi nhất và Declan liên tục bổ sung thêm những kỹ năng vào lối chơi của mình, liên tục phát huy vai trò của mình trong đội và tôi không thấy cậu ấy có thể dừng lại ở đâu bởi vì cậu ấy vẫn có thể cải thiện ở nhiều khía cạnh, và cậu ấy muốn cải thiện. Cậu ấy là một cầu thủ then chốt đối với chúng tôi”.

Arteta cũng cho rằng việc Gabriel khắc phục được sai lầm đầu trận - để mất bóng vào chân Evanilson ngay sát vòng cấm - là một khoảnh khắc quan trọng trong sự phát triển của đội bóng, cùng với việc Rice đã vượt qua chấn thương đầu gối để thi đấu trọn 90 phút tại sân vận động Vitality. “Tôi thực sự thích bước tiến tiếp theo của đội bóng ngày hôm nay về mặt cá tính và sự hiện diện cá nhân”, Arteta nói. “Tôi nghĩ những gì Gabi đã làm sau khi mắc sai lầm lớn dẫn đến bàn thua, cách cậu ấy phản ứng, cách cậu ấy thi đấu sau đó, cách cậu ấy truyền năng lượng sau đó, thật đáng chú ý. Và Declan nữa. Cách cậu ấy cạnh tranh, thi đấu và trên hết là ghi 2 bàn thắng, tôi nghĩ đó là một thông điệp rất lớn cho toàn đội”.

VIỆT TÙNG

