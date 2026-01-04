Liverpool giờ là đội bóng của những chàng trai 20%

Nửa đầu mùa giải trước, Liverpool có 46 điểm và dẫn trước các đối thủ 6 điểm. Giờ đây, bước vào nửa đầu mùa giải thứ hai, họ chỉ xếp thứ tư. Đó là minh chứng cho thấy mọi thứ không hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch. Khi biết rằng 2/3 số tiền 450 triệu bảng chi ra được dành cho những cầu thủ thiên về tấn công, thì thật đáng chê trách khi chỉ có một cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải quốc nội hơn Ryan Gravenberch, hoặc trên mọi đấu trường, hơn Szoboszlai.

Trận hòa 0-0 với Leeds vào ngày đầu năm là trận không bàn thắng đầu tiên dưới thời Slot, nó phản ánh những vấn đề lớn hơn. Khi Hugo Ekitike, người dẫn đầu danh sách ghi bàn với khoảng cách lớn, có một đêm thi đấu dưới phong độ, không rõ ai sẽ là người lập công. Nếu như Liverpool dường như đã tập hợp một bộ tứ xuất sắc vào mùa hè, một nhóm bốn người đe dọa sẽ trở nên không thể cản phá, thì mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó.

Alexander Isak bị chấn thương, như anh thường gặp. Salah đang ở Cúp bóng đá châu Phi, như anh luôn phải tham dự, nhưng chỉ sau khi bị loại khỏi đội hình, với tương lai đầy nghi ngờ, và khi việc anh bị loại khỏi đội đi kèm với một sự suy nghĩ lại về chiến thuật. Florian Wirtz thi đấu kém hiệu quả trước Leeds và đang gặp vấn đề với chấn thương nhẹ ở gân kheo.

Liverpool, đội bóng tưởng chừng được xây dựng để nghiền nát đối thủ, giờ đây đã áp dụng một thiết kế ít tham vọng hơn. Họ là những "chàng trai 20%" của Slot. "Mỗi trận đấu chúng tôi chơi, đều là công việc khó khăn, là hai đội khá sát nhau", ông giải thích. "Chúng tôi chủ yếu là đội có lẽ tốt hơn đội kia, nhưng không đủ nhiều. Chúng tôi liên tục nằm trong khoảng chênh lệch 20% này".

Năm tháng đầu tiên của chiến dịch có thể được chia thành ba phân khúc. Có giai đoạn đầu đầy mạo hiểm, những chiến thắng được thúc đẩy bởi bàn thắng muộn, nhưng trong các trận đấu quá cởi mở. Có chuỗi trận kinh khủng với sáu thất bại trong bảy trận, về cơ bản hủy hoại khả năng bảo vệ chức vô địch vào tháng Mười Một. Và có chuỗi trận bất bại tiếp theo, được xây dựng mà không có Salah, với sự nhấn mạnh lớn hơn vào tính vững chắc.

Slot thường xuyên than phiền: Liverpool cần một khoảnh khắc ma thuật hoặc một tình huống cố định để phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ. Nhưng Liverpool không đang nghiền nát đối thủ: họ có ba trận hòa ở giải quốc nội, 11 trận được quyết định bởi một bàn thắng, chỉ một trận hơn hai bàn, và họ đã thua trận đó. "Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và các cầu thủ sẽ tiếp tục thúc đẩy để đạt đến tình huống mà chúng tôi hơn mức 20% đó, và chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn hơn và hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy thời điểm mà chúng tôi có thể bay bổng xuyên suốt mùa giải, nhưng trong 19 trận đầu tiên, đó là một cuộc chiến liên tục," Slot nói.

Liverpool đã phải tăng gấp đôi phẩm chất chiến đấu của mình. Trong chuỗi 8 trận bất bại, họ có bốn trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới sáu bàn; ba trong số đó đến trong trận hòa 3-3 tại Elland Road khi Slot cảm thấy Leeds thực sự đã tạo ra một vài cơ hội tốt. "Tôi nghĩ rõ ràng và hiển nhiên là chúng tôi hầu như không để lộ cơ hội nào nữa", Slot nói. Nhưng đã có một sự đánh đổi. "Đối với tôi, cũng rõ ràng và hiển nhiên là chúng tôi thấy khá khó khăn để tạo ra đủ cơ hội cho tất cả lượng kiểm soát bóng mà chúng tôi có, và điều đó không mới với chúng tôi trong mùa giải này."

Nhưng trong một mùa giải khi sự cân bằng đã lẩn tránh Liverpool, có thể có một sự nhạt nhẽo, một sự thiếu vắng những người có khả năng ghi bàn. Trong chuỗi bất bại hiện tại, họ chỉ là đội ghi bàn nhiều thứ tám. Trong khởi đầu thắng 100%, không ai ghi nhiều bàn thắng hơn. Nhưng trong chuỗi sáu thất bại trong bảy trận, chỉ có Burnley để thủng lưới nhiều hơn. Sự cải thiện phòng ngự đã đến khi không có Salah, nhưng như Slot biết, Liverpool không đang bay bổng. Không thể làm được khi họ vẫn là những "chàng trai 20%".

HỒ VIỆT