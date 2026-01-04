Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa vươn lên nhì bảng

Aston Villa đánh bại Nottingham Forest 3-1 trên sân nhà vào thứ Bảy để xoa dịu nỗi đau sau trận thua tan tác trước Arsenal giữa tuần. Ollie Watkins ghi tuyệt phẩm, trong lúc John McGinn ghi cú đúp, giúp Aston Viila vượt qua Manchester City để tạm chiếm ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh.

Ollie Watkins đang có phong độ cao đã đưa Villa dẫn trước ở những phút cuối cùng của hiệp một

Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Aston Villa trên mọi đấu trường đã kết thúc đột ngột với thất bại 4-1 tại Emirates, làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì cuộc đua giành chức vô địch của họ. Tuy nhiên, thành tích sân nhà ấn tượng của thầy trò Unai Emery tại Villa Park vẫn được giữ nguyên, với việc đội bóng đã thắng 11 trận liên tiếp kể từ trận thua 0-3 trước Crystal Palace hồi tháng 8.

Villa khởi đầu khá tốt trong một ngày lạnh giá ở Birmingham, nhưng thủ thành Victor đã dùng chân cứu thua, phá hỏng một cơ hội rõ ràng của Watkins ngay từ đầu trận. Forest của Sean Dyche bước vào trận đấu với chuỗi ba trận thua liên tiếp, đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, nhưng đội chủ nhà đã không thể chuyển hóa sự áp đảo của mình thành bàn thắng trong hiệp 1 khá tẻ nhạt.

Tuy nhiên, Ollie Watkins đang có phong độ cao đã đưa Villa dẫn trước ở những phút cuối cùng của hiệp một: Cú dứt điểm ngoài vòng cấm từ đường chuyền của Morgan Rogers, ghim bóng vào góc thượng, ghi bàn thắng thứ tư của anh trong ba trận đấu.

McGinn nhân đôi cách biệt ở phút 49, dứt điểm bằng má ngoài chân từ đường chuyền sệt vào giữa của Matty Cash, và Villa rõ ràng đang tiến gần đến chiến thắng. Forest rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 ở phút 61 bằng một pha lốp bóng đẹp mắt của Gibbs-White qua đầu Emi Martinez.

Nhưng Villa đã tái lập thế dẫn trước hai bàn ở phút 73 khi thủ thành Victor bất ngờ rời khung thành, cố gắng đón đường chuyền dài của Youri Tielemans dù có các hậu vệ ở gần đó. McGinn bình tĩnh nhận bóng, vượt qua thủ môn và dứt điểm từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng.

Chiến thắng này giúp Villa có 42 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm (trước khi Arsenal ra sân làm khách trên sân Bournemouth) và hơn 1 điểm so với Manchester City (sẽ tiếp đón Chelsea vào Chủ nhật).

Aston Villa đang xây dựng điều đặc biệt

Villa hiện đã thắng cả 8 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League, chuỗi trận thắng dài thứ hai của họ trong giải đấu, chỉ sau chuỗi 15 trận thắng liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 12-2023, cũng dưới thời Unai Emery.

McGinn lạc quan về tương lai của Villa klhi nói với đài BBC: “Chúng tôi đang xây dựng một điều gì đó đặc biệt ở đây, phá vỡ nhiều kỷ lục hơn và trở nên hoàn thiện hơn với tư cách là một đội bóng”.

“Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục chuỗi trận này. Villa Park hiện là một pháo đài bất khả xâm phạm. Đây là thời điểm thú vị để trở thành một cầu thủ và một người hâm mộ Villa. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tận dụng đà này. HLV thúc đẩy chúng tôi rất nhiều và nói rằng tôi nên ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.

“May mắn là hôm nay tôi đã ghi được hai bàn thắng, hy vọng anh ấy sẽ bớt làm phiền tôi hơn! Tôi đã thấy thủ môn rời khỏi vị trí nên đã dứt điểm thành công, đưa bóng vượt qua anh ấy và vào lưới”.

Trong khi đó, Forest đã thua bốn trận liên tiếp, khiến họ đứng ngay trên khu vực xuống hạng, hơn West Ham 4 điểm, đội vừa thua Wolves 0-3 vào cuối ngày thứ Bảy. Mặc dù bàn thắng mở tỷ số của Watkins là một khoảnh khắc xuất sắc, nhưng Elliot Anderson và John Victor đã mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thua thứ hai và thứ ba.

HLV Sean Dyche của Forest tin rằng đội bóng của ông không thể tiếp tục mắc những sai lầm như vậy nếu muốn thành công ở giải đấu này. “Rất đáng thất vọng. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một như tôi mong muốn, cho đến những phút cuối cùng. Phải dành lời khen cho họ, pha xoay người và dứt điểm rất tốt”.

“Bàn thua thứ hai là một sai lầm cơ bản và chúng tôi lẽ ra phải phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng rất đẹp mắt rồi lại để thủng lưới thêm một bàn thua tệ hại nữa. Bạn không thể mắc những sai lầm cơ bản trước những đội bóng như thế này ở Premier League. Tinh thần thì vẫn còn đó nhưng bạn không thể cứ tự tạo cho mình một ngọn núi khó leo mãi được. Các cầu thủ đã lơ là những điều cơ bản, chúng tôi đã nỗ lực khắc phục và chỉ cho họ nhưng đây là công việc. Tôi chưa bao giờ mong đợi mọi thứ sẽ dễ dàng khi đến đây”.

HOÀNG HÀ