Liverpool đánh rơi chiến thắng phút bù giờ cuối cùng

Liverpool bị Fulham cầm hòa với tỷ số 2-2 kịch tính tột cùng khi Harrison Reed ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp ở phút bù giờ, chỉ vài khoảnh khắc sau khi Cody Gakpo ghi bàn giúp The Reds vượt lên.

Florian Wirtz mở tỷ số trong vị trí mập mờ việt vị

Trong một buổi chiều đầy tranh cãi ở phía tây London, đội bóng của Arne Slot đã bị dẫn trước bởi bàn thắng của Harry Wilson trong hiệp một. Bàn thắng mở tỷ số của Fulham được công nhận sau khi VAR bác bỏ quyết định việt vị ban đầu đối với Wilson. Mặc dù đó có vẻ là quyết định chính xác, nhưng bàn thắng gỡ hòa của Florian Wirtz lại gây nhiều nghi ngờ hơn.

Cầu thủ người Đức ban đầu bị cho là việt vị và các cầu thủ Fulham tự tin đến mức họ gần như đã dừng lại trước khi Wirtz tung cú sút. Tuy nhiên, trọng tài VAR không đồng ý, cho rằng Wirtz không việt vị trong gang tấc, mặc dù chân anh ta dường như ở vị trí việt vị.

Liverpool, hiện đang đứng thứ tư, bất bại trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường trước chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Premier League Arsenal vào thứ Năm. Nhưng đó lại là một màn trình diễn không mấy thuyết phục của The Reds sau trận hòa không bàn thắng với Leeds vào ngày đầu năm mới.

Tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike vắng mặt do chấn thương gân kheo và, với việc Alexander Isak cũng bị chấn thương và Mohamed Salah đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi, HLV Slot đã sử dụng Wirtz, Gakpo và Dominik Szoboszlai trong hàng công chắp vá của mình.

Kịch tính ở những phút cuối

Sau khi trận đấu bị hoãn 15 phút do sự cố y tế tại Craven Cottage, Liverpool ngay lập tức tỏ ra thiếu ăn ý. Gakpo bỏ lỡ hai cơ hội sớm với một cú sút bị đổi hướng đi chệch khung thành, trước khi anh dứt điểm hụt đường chuyền của Curtis Jones.

Nhưng Harrison Reed giành lái điểm cho Fulham ở những giây cuối cùng

Liverpool đã phải trả giá cho khởi đầu chậm chạp của mình ở phút thứ 17 khi đường chuyền của Raul Jimenez phá bẫy việt vị dễ dàng. Trong khi đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk đứng im tại chỗ, Wilson lao lên đón đường chuyền và dứt điểm gọn gàng đánh bại Alisson Becker.

Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị trước khi VAR kiểm tra và cho phép Wilson ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Alexis Mac Allister suýt chút nữa đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi của Liverpool với cú đánh đầu mạnh mẽ dội xà ngang từ quả phạt góc của Szoboszlai đầu hiệp hai.

Đó là tia lửa dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Liverpool ở phút thứ 57. Conor Bradley đột phá vào trung tâm hàng phòng ngự của Fulham và chuyền bóng cho Wirtz, người dứt điểm vào góc xa khung thành từ khoảng cách 6 mét.

Ban đầu, màn ăn mừng của cầu thủ người Đức bị gián đoạn bởi cờ việt vị, nhưng sau một thời gian VAR xem xét kỹ lưỡng, anh đã ăn mừng bàn thắng thứ hai kể từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen vào mùa hè.

Liverpool đã thoát hiểm trong gang tấc khi Wilson sút bồi bóng chạm xà ngang trước khi Van Dijk phá bóng ngay trên vạch vôi. Ở phút 90+3, Liverpool ăn mừng thắng trận khi Gakpo đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Jeremie Frimpong.

Nhưng Reed đã có những ý tưởng khác, khiến Liverpool choáng váng khi anh tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao khung thành từ khoảng cách 30 mét ở phút 90+7, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 4-2023.

HOÀNG HÀ