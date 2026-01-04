Đừng kỳ vọng Chelsea sẽ tuyển một HLV nổi tiếng

Đây là một trong những vị trí hàng đầu trong bóng đá, một câu lạc bộ - như cổ động viên họ hát ở mọi trận - đã giành mọi danh hiệu, nhưng để trở thành HLV trưởng tại Chelsea, kinh nghiệm đỉnh cao và thành tích đã được chứng minh không phải là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, đừng mong đợi một cái tên ưu tú sẽ thay thế Enzo Maresca. Đó chính là thực tế của "Chelsea mới" dưới sự kiểm soát của Todd Boehly và Clearlake Capital.

Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi cựu HLV Hull City, Liam Rosenior, hiện đang dẫn dắt Strasbourg, là ứng viên hàng đầu để tiếp quản vị trí của Maresca tại Stamford Bridge. Rosenior tài năng và được đánh giá cao, nhưng chắc chắn không phải là tên tuổi tương xứng, vì vậy việc bổ nhiệm ông khó có thể được người hâm mộ Chelsea đón nhận nồng nhiệt, giống như sự xuất hiện của Maresca đã nhận được sự đón tiếp hờ hững vào năm 2024.

Maresca và Chelsea chia tay nhau vào ngày đầu năm mới sau chỉ 18 tháng phụ trách, bất chấp việc giành thành công ở UEFA Conference League và FIFA Club World Cup mùa trước, đồng thời cũng giành quyền tham dự UEFA Champions League với vị trí thứ tư tại Premier League mùa trước. Nhưng chiến thắng không còn là yếu tố chính tại Chelsea nữa. Đó còn là việc phù hợp với kế hoạch của ban chủ sở hữu, và điều đó liên quan đến những HLV trẻ tiềm năng cũng như xoay quanh việc tuyển mộ những tài năng bóng đá trẻ triển vọng nhất từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là một câu lạc bộ với hai chủ sở hữu, hai giám đốc thể thao - Paul Winstanley và Laurence Stewart - và một loạt các nhân vật nổi bật khác trong cái gọi là "cơ cấu lãnh đạo bóng đá tích hợp" của mình, bao gồm cựu giám đốc tuyển trạch và tuyển mộ của Liverpool Dave Fallows cùng các trinh sát tài năng Sam Jewell và Joe Shields. Đây cũng là một đội bóng yêu cầu HLV trưởng phải lắng nghe lời khuyên của đội ngũ y tế, vì vậy việc quản lý đội bóng tại Chelsea là một công việc có thể khiến một HLV dày dặn kinh nghiệm nói "Cảm ơn, nhưng thôi" nếu lời đề nghị đến với họ.

Nhưng đó là Chelsea, và liệu nó có hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Đo lường thành công tại Chelsea hiện đại không còn đơn giản như trước đây, và đó là lý do lớn tại sao Maresca không còn công việc.

Trong gần 20 năm, dưới quyền sở hữu của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, Chelsea là tất cả về chi tiêu lớn và tham vọng tương xứng, với Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte và Thomas Tuchel là một số HLV hàng đầu được Abramovich tuyển dụng. Abramovich đòi hỏi thành công, và ông đã tuyển dụng những cái tên lớn nhất trong huấn luyện để mang lại điều đó. Và đó là một cách tiếp cận hiệu quả, với Chelsea giành hai chức vô địch Champions League và năm chức vô địch Premier League trong thời kỳ Abramovich (2003-2022).

Maresca sẽ không bao giờ được Abramovich tuyển dụng, vì vậy sự xuất hiện của ông với tư cách HLV trưởng tại Stamford Bridge đã định nghĩa những thay đổi tại câu lạc bộ. Vào thời điểm được bổ nhiệm, ông 45 tuổi đã là HLV trưởng chưa đầy 18 tháng: sáu tháng với Parma ở Serie B trước khi bị sa thải vì không đưa đội vào cuộc đua thăng hạng, và sau đó là một mùa giải đầy đủ với Leicester City, dẫn dắt họ vô địch hạng Nhất và trở lại Premier League.

Bằng việc tuyển dụng Maresca, Boehly và Clearlake đã quay trở lại kế hoạch ban đầu của họ là xác định một HLV trẻ, sáng giá, người sẽ phát triển một đội bóng gồm những cầu thủ trẻ cũng sáng giá và háu đói.

Nỗ lực đầu tiên với Graham Potter, người thay thế Tuchel chỉ sau bảy trận đấu trong mùa giải đầu tiên của chế độ mới, là một thất bại ngắn ngủi, trong khi Mauricio Pochettino có kinh nghiệm hơn chỉ tồn tại một mùa giải trước khi rời bỏ vị trí do đề xuất về các cầu thủ lớn tuổi hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn bị nhóm chủ sở hữu từ chối. Nhưng khi Chelsea chuyển sang Maresca, sau khi xem xét Kieran McKenna từ Ipswich Town cũng thiếu kinh nghiệm nhưng được đánh giá cao, nó cho thấy quyết tâm của câu lạc bộ để làm theo cách của họ.

Một HLV thời Abramovich sẽ nhanh chóng phản đối các yêu cầu của cơ cấu lãnh đạo bóng đá tích hợp và đòi hỏi được cung cấp công cụ để thực hiện công việc giành chiến thắng. Nhưng bằng cách trao cơ hội lớn cho một HLV trẻ trước thời hạn, cách suy nghĩ sẽ là anh ta sẽ biết ơn vì có cơ hội quản lý một câu lạc bộ đỉnh cao như Chelsea đến mức những bức xúc của một HLV cao cấp hơn sẽ không được bộc lộ, và anh ta sẽ vui vẻ chấp nhận cách tiếp cận tập thể do các chủ sở hữu đặt ra.

Tuy nhiên, điều đó chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn, và Maresca có lẽ đã cảm thấy đủ mạnh mẽ bởi những thành công của mùa trước để thúc đẩy mạnh mẽ hơn một chút cho những cầu thủ mà ông cảm thấy cần để đưa đội vào cuộc đua danh hiệu. Đó chính là điều cuối cùng dẫn đến việc Pochettino rời câu lạc bộ, giống như Tuchel đã ra đi trong vòng vài tuần sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè hỗn loạn khiến ông thúc giục câu lạc bộ không thực hiện động thái cho Cristiano Ronaldo.

Vì vậy, khi Chelsea tuyển dụng một HLV mới, trẻ, đang lên và dễ uốn nắn sẽ là tiêu chí chính cho ứng viên thành công. Những ngày tháng Chelsea tuyển dụng tinh hoa của huấn luyện đã hoàn toàn thuộc về quá khứ.

