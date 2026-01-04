Enzo Maresca và chiếc ghế Pep Guardiola: Khi tin đồn chỉ là sự tưởng tượng của truyền thông

Trong bối cảnh Manchester City đang miệt mài rượt đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch, một tin đồn bất ngờ nổi lên: Enzo Maresca – cựu trợ lý của Pep Guardiola, hiện thất nghiệp sau cú sụp đổ chóng vánh tại Chelsea – được cho là “được liên hệ” để thay thế người thầy cũ ở sân Etihad. Nếu không vì tính phi lý, câu chuyện ấy hẳn đã khiến cả Premier League rúng động. Nhưng thực tế, như chính Pep đáp lại một cách nửa đùa nửa thật: *“Chỉ là tin đồn thôi. Các người muốn sa thải tôi à?”

Guardiola có thể đã ở Manchester quá lâu – gần một thập niên, lâu hơn cả dự tính của chính ông – nhưng sự hiện diện của ông vẫn là trụ cột của đế chế City Football Group. Hợp đồng của Pep còn hiệu lực đến năm 2027, và nếu ông muốn gia hạn thêm, không ai ở Etihad sẽ nói “không”.

Đúng là những dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, như cách Klopp từng thừa nhận ở Liverpool, nhưng Guardiola chưa từng nói lời chia tay trong khủng hoảng. Khi Man City trải qua chuỗi tệ nhất trong sự nghiệp của ông mùa trước, Pep vẫn ở lại, vẫn chiến đấu, và cuối cùng đưa họ trở lại đỉnh cao châu Âu.

Maresca, dù từng góp công trong mùa ăn ba 2023, chưa bao giờ là một kế hoạch kế nhiệm nghiêm túc. Nếu có điều gì Maresca học được từ Pep, đó hẳn là triết lý kiểm soát bóng và chi tiết chiến thuật. Nhưng điều ông không học được, chính là nghệ thuật quản lý con người ở cấp độ cao nhất.

Tại Chelsea, Maresca sụp đổ trong chưa đầy nửa mùa giải. Ông cố gắng tái hiện mô hình “Man City thu nhỏ” với thứ bóng đá vị trí phức tạp, nhưng không có con người và thời gian để xây nền. Khi phòng thay đồ bắt đầu xa cách, triết lý của ông biến thành giáo điều. Chính thất bại ấy là minh chứng rõ nhất rằng: đi theo Guardiola không đồng nghĩa với việc trở thành Guardiola.

Pep có thể cầu toàn, đôi khi độc đoán, nhưng ông đã chứng minh khả năng tồn tại ở đẳng cấp cao suốt gần hai thập niên – điều mà Maresca chỉ chạm tới trong thoáng chốc. Man City không phải Chelsea. CLB này không thay HLV theo cảm xúc. Họ xây dựng kế hoạch kế nhiệm cẩn trọng, theo tầm nhìn dài hạn của các giám đốc Txiki Begiristain và Ferran Soriano. Nếu có “kế hoạch B” cho thời hậu-Pep, thì đó sẽ là Vincent Kompany – người hiểu DNA của CLB, hoặc Xabi Alonso, chứ không phải một HLV vừa thất bại về khả năng quản trị ở Stamford Bridge.

Kế đến, với dàn cầu thủ trẻ như Rayan Cherki, Jeremy Doku, Nico O’Reilly, Pep đang hứng khởi tái thiết “City 2.0”. Cảm hứng này giống cách Klopp từng làm với “Liverpool 2.0” trước khi rút lui. Nhưng khác Klopp, Pep dường như chưa muốn dừng lại. Trong khi đó, Chelsea chỉ là minh họa nhỏ cho sự thật: quản lý một tập thể gồm những ngôi sao đã vô địch Premier League và Champions League đòi hỏi bản lĩnh khác hẳn. Sự nghiệp của Maresca, từ Leicester cho tới Chelsea, cho thấy ông chưa sẵn sàng cho độ khốc liệt của đỉnh cao.

Thời khắc của Pep sẽ đến, nhưng chưa phải bây giờ. Pep nói đùa: *“Tôi biết các anh chán tôi rồi. Nhưng tôi vẫn còn hợp đồng, và tôi vẫn thích ở đây”. Đằng sau nụ cười đó là một sự thật: ông biết chu kỳ của mình đang dần khép lại, nhưng vẫn còn việc dang dở. Nếu Pep ra đi, có thể ông sẽ làm điều đó như Sir Alex Ferguson đã làm ở Manchester United – trên đỉnh cao, với danh hiệu trong tay. Ông không muốn mình bị kéo xuống bởi sự cạn kiệt ý tưởng hay những thất bại ngắn hạn. Maresca, trong khi đó, vẫn đang tìm lại vị thế đã mất. Và có lẽ, sau cú ngã ở Chelsea, ông sẽ hiểu rằng được so sánh với Guardiola là vinh dự – chứ không phải là định mệnh.

Tin đồn “Maresca thay Guardiola” thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng – một cách để truyền thông thổi bùng ngọn lửa vốn đã yếu ớt sau thời gian Pep im lặng. Nhưng như Pep từng nói, “tôi vẫn hạnh phúc, tôi vẫn muốn chiến đấu cùng đội bóng này”. Và khi Man City vẫn còn đang săn đuổi Arsenal trong cuộc đua ngôi vương, mọi câu chuyện về người kế nhiệm đơn giản là quá sớm, quá phi lý và quá xa thực tế.

HỒ VIỆT