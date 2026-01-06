Gvardiol phải phẫu thuật chạy đua dự World Cup

Josko Gvardiol phải phẫu thuật gãy xương và thời gian trở lại chưa thể xác định.

Ngôi sao người Croatia đã phải rời sân trong hiệp 2 trận hòa 1-1 với Chelsea hôm Chủ nhật tại sân Etihad. Man.City cho biết các xét nghiệm hôm thứ Hai cho thấy Gvardiol bị “gãy xương chày ở chân phải” và anh sẽ cần phải phẫu thuật. Chưa có khung thời gian cụ thể cho sự trở lại của Gvardiol, nhưng hậu vệ đa năng 23 tuổi này dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu trong “vài tháng”. Diễn biến này đặt cơ hội tham dự World Cup 2026, giải đấu bắt đầu tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6, của anh vào một rủi ro lớn.

Chấn thương của Gvardiol là một đòn giáng mạnh vào hy vọng của HLV Pep Guardiola và Man City trong việc đuổi kịp Arsenal ở vị trí đầu bảng Premier League - trận hòa Chelsea khiến Man.City kém đội ngôi đầu đến 6 điểm. Guardiola hiện đã không có sự phục vụ của John Stones, người chỉ đá chính một trận đấu ở giải đấu kể từ tháng 8, trong khi Ruben Dias cũng dính chấn thương trong trận đấu với Chelsea. Mức độ chấn thương của Dias chưa được công bố, nhưng Guardiola cho biết tình hình “không khả quan”. Ngoài ra, hậu vệ cánh Rayan Ait-Nouri đang thi đấu cho Algeria tại Cúp bóng đá châu Phi.

Man.City sẽ tiếp đón Brighton vào thứ Tư mà không có sự phục vụ của Savinho, Oscar Bobb, Mateo Kovacic và Omar Marmoush. Tiền vệ Nico Gonzalez vắng mặt trong trận đấu với Chelsea và khả năng ra sân cũng chưa rõ ràng. Tin tốt cho Man.City là sự trở lại của Rodri, người đã chơi trọn 90 phút trong trận đấu với Chelsea - đây là lần đầu tiên anh đá chính kể từ tháng 10.

Tiền vệ quan trọng này đã gặp phải một số trở ngại, gần đây nhất là vấn đề về gân kheo, trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước. “Đó là khoảng thời gian tồi tệ, vô cùng tồi tệ đối với tôi”, tuyển thủ Tây Ban Nha nói. “Mọi thứ đến với tôi lúc này đều là một món quà, mỗi phút giây được ra sân đều là niềm vui. Cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội thứ 2 này, được tận hưởng nghề nghiệp và lấy lại nụ cười”.

PHI SƠN